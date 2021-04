PS5, problemi con le USB dopo l’aggiornamento di oggi?

Durante la giornata di oggi, 14 aprile, Sony ha reso disponibile il primo grande aggiornamento di sistema per console PS5, il quale include un gran numero di miglioramenti e novità.

Tra le tante, come reso noto ieri via PlayStation Blog, vi è anche e soprattutto la possibilità di conservare i giochi PS5 su unità USB esterna compatibile, così da espandere facilmente la memoria interna della console stessa.

Ci verrà inoltre data la possibilità di scegliere se tenere installato il multiplayer ma rimuovere dall’archiviazione la campagna per giocatore singolo di un determinato titolo. A quanto pare, però, qualcuno avrebbe riscontrato i primi problemi.

Tom Warren di The Verge ha infatti pubblicato un tweet in cui lamenta seri problemi con il trasferimento via USB.

anyone had this issue on PS5 for external storage? I'm using an external M.2 enclosure and it refuses to format as extended storage on the PS5. Formats to NTFS or exFAT fine in Windows pic.twitter.com/h722PBkRNs

— Tom Warren (@tomwarren) April 14, 2021