PS5 ha appena avuto il suo miglior mese in Italia

PS5 ha avuto a marzo il suo miglior mese in Italia, da quando è stata lanciata lo scorso 19 novembre lungo lo stivale (una settimana dopo il day one nordamericano e asiatico).

A rivelarlo sono i dati GSD relativi ai territori EMEAA, di cui fa parte anche il nostro paese in quanto componente del sud Europa.

Questo accade al netto della scarsa reperibilità della console, che potrebbe non arrivare ad una tanto agognata fine nel giro di qualche mese.

Scarsa reperibilità che sta spingendo Sony a vagliare ogni possibile alternativa, incluso un nuovo design più facile da assemblare.

A marzo, le vendite nei territori EMEA + Australia hanno avuto una crescita su base annuale per quanto riguarda l’hardware.

Il merito di questa crescita è stata la maggiore disponibilità di PS5, che è stata la console più venduta (al pari degli Stati Uniti) qui.

In particolare, GamesIndustry riporta «vendite molto forti in Francia, Italia e Spagna. È stato il mese più grande per le vendite di PS5 da quando la console è stata lanciata».

Nintendo Switch è stata la seconda console più venduta, con risultati leggermente al ribasso a confronto con il mese di marzo.

Al tempo, va detto, era stato appena pubblicato Animal Crossing New Horizons, che aveva inevitabilmente pompato la domanda per la console ibrida. Xbox Series X|S ha chiuso cumulativamente invece al terzo posto.

PS5 ha allo stesso modo pompato anche la vendita di controller e accessori, con una crescita del 21% su base annuale grazie alla popolarità del DualSense (che è risultato il dispositivo più richiesto), mettendo fine al dominio del DualShock 4 di PS4.

Che la console stesse riscontrando un grande successo lo avevamo già capito leggendo di come abbia battuto PS4 in termini di velocità nonostante sia merce così rara.

Ciò non toglie che gli utenti stiano chiedendo a gran voce una funzionalità che ad oggi manca nel parco feature della piattaforma, e che chissà non possa venire implementata a breve.

Intanto, gli appassionati sia su PS5 che su PS4 possono godersi una nuova tornata di sconti su PlayStation Store, con tagli fino a 20 euro.