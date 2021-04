PS5, sondaggio svela la feature più desiderata (e non sorprende)

La reperibilità di PS5 è direttamente proporzionale alla sua popolarità. Tra click-day e comunicazioni di restock, i videogiocatori sono sempre pronti a mettere le mani sull’ultima arrivata in casa Sony.

Lo stesso colosso giapponese, consapevole della costante “fame” della community per la sua console next-gen, ha chiesto una mano ai fornitori nel tentativo di aumentarne la produzione per soddisfare la domanda, tentando di scongiurarne l’eventuale irreperibilità nel corso del 2022.

Questa mossa non è certamente dovuta a un semplice moto di empatia da parte del platform owner: Sony è infatti reduce da un record di velocità e incassi per quanto riguarda i dati di PS5 sul mercato americano, ed è nel suo interesse continuare su questa linea di successo.

Grazie a un sondaggio pubblicato su GameSpot (successivamente rilanciato da un utente di ResetEra), gli utenti si sono chiesti quali sono le aggiunte e i miglioramenti che vorrebbero vedere su PS5.

We wanted to know what you still wanted the most after Sony's first major PS5 update since launch and PS1-PS3 games on PSN won by a landslide.⁠ What other updates do you want?? pic.twitter.com/ihddNyiH8I — GameSpot (@GameSpot) April 22, 2021

Come si evince dalla foto condivisa dal sito americano, sono state fornite diverse opzioni per consentire ai fan di esprimere la loro opinione su quali siano gli update più desiderati per PS5.

Le scelte erano tra l’organizzazione delle cartelle, il Quick Resume, l’arrivo dei giochi di PS1 e PS3 su PlayStation Network, o altre aggiunte da specificare caso per caso.

La community di ResetEra ha reagito a suo modo con un gran numero di risposte, alcune serie, altre meno, ma tutte a loro modo utili per comprendere le opinioni dei giocatori su quello che potrebbe essere il prossimo futuro di PS5.

C’è chi, come l’utente Outrun, ha espresso il suo parere senza alcun dubbio: «opterei per il quick resume», la funzionalità implementata da Microsoft su Xbox Series X|S.

Altri fan hanno manifestato un certo disinteresse per l’eventuale arrivo di titoli dal catalogo PS1, PS2 e PS3: «Non me ne potrebbe importare di meno» ha affermato l’utente Jolkien.

C’è chi si è espresso con un intervento sulla stessa lunghezza d’onda: «Perchè qualcuno dovrebbe avere voglia di rigiocare Gran Turismo 2?», ha commentato Haint.

Eppure, a vincere il sondaggio indetto da GameStop, è stata proprio quest’ultima feature. Il 72% degli utenti che hanno votato si è infatti espresso a favore della pubblicazione dei titoli old-gen su PlayStation Network.

Al secondo posto, con il 16% dei voti, vediamo l’opzione del Quick Resume, al terzo, con il 7%, l’organizzazione delle cartelle e all’ultimo, con un freddo 4%, il desiderio di vedere l’aggiunta di non meglio specificate funzionalità.

La tematica della reperibilità del catalogo old-gen è tornata rilevante dopo l’annuncio della chiusura di PlayStation Store per PSP, PS Vita e PS3, accompagnato da una serie di errori riscontrati da alcuni utenti che si erano apprestati a salvare (in tutti i sensi) alcuni dei loro giochi preferiti.

Proprio in virtù delle reazioni dei giocatori a questa notizia, Sony ha deciso di fare dietrofront, anche se solo per PS Vita e PS3 (e non per PSP).

La decisione della compagnia giapponese ha inoltre portato all’inaspettato aumento di prezzo delle copie fisiche di alcuni titoli per PS3, che rappresenteranno, col passare del tempo e l’avvio dell’effettiva chiusura, l’unico supporto a garantirne la sopravvivenza.

In attesa delle nuove funzionalità che Sony implementerà in futuro (l’arrivo degli SSD NVMe è prevista per l’estate) c’è chi si è divertito ad effettuare un intervento di update del DualSense in grado di aggiungere (in modo del tutto amatoriale) un tasto in più al controller di Sony.