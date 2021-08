PS5, ex Japan Studio lavorano all’esclusiva “più ambiziosa”

Dopo il grande successo ottenuto da Astro’s Playroom, il divertente platform reso disponibile per il lancio di PS5, Team Asobi è pronto a lavorare sulla nuova esclusiva PS5.

Gli ex Japan Studio hanno infatti recentemente annunciato di essere pronto a sviluppare una nuova esclusiva sulla console next-gen, che può già vantare grandi titoli come Ratchet & Clank Rift Apart.

Astro’s Playroom è stato incluso insieme a PS5, riuscendo dunque a raggiungere l’impressionante numero di 10 milioni di unità vendute in tutto il mondo.

Team Asobi aveva già anticipato che il loro prossimo titolo sarà un gioco d’azione 3D, questa volta concepito come un vero e proprio prodotto completo.

Come riportato da Push Square, gli sviluppatori di Astro’s Playroom hanno appena lanciato la loro nuova pagina web, nella quale viene svelato nel dettaglio di cosa si occupa lo studio di sviluppo.

Viene infatti reso chiaro fin da subito che lo scopo di Team Asobi è quello di riuscire a realizzare incredibili esperienze, adatte a giocatori PlayStation appartenenti ad ogni fascia d’età.

A tal proposito, gli sviluppatori hanno anche avuto modo di svelare un piccolo dettaglio sulla loro prossima esclusiva, svelando che sarà il loro titolo «più ambizioso di sempre».

Al momento non sono però trapelate ulteriori informazioni, se non che sarà un gioco adatto per tutta la famiglia e che porterà una buona dose di creatività e di umorismo.

Da quanto rivelato, sembrerebbe inoltre che il grande successo ottenuto da Astro’s Playroom possa aver incoraggiato Sony ad investire maggiormente su questo talentuoso team, garantendo maggiori risorse per la prossima esclusiva.

I lavori sarebbero, in ogni caso, ancora fermi alle fasi iniziali: l’apposita sezione presente sul sito web fa infatti sapere che Team Asobi sta cercando sviluppatori per la prossima esclusiva, come un programmatore ed un game designer.

Lo studio interno è stato annunciato ufficialmente da PlayStation all’inizio di giugno: saranno loro gli eredi veri e propri di Japan Studio.

La prima software house first-party fondata da Sony è stata infatti ormai smembrata: il sito ufficiale ha salutato ufficialmente lo studio, sostituendolo con il nuovo Team Asobi.

Anche l’executive producer di Bloodborne faceva parte del team, ma ha deciso di fondare un proprio studio di sviluppo dopo lo scioglimento della software house.