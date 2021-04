L’executive producer di Bloodborne apre il suo studio di sviluppo

A gennaio, Masami Yamamoto ha lasciato Sony Interactive Entertainment Japan Studio: l’annuncio avvenuto via Twitter solo durante il mese di marzo. Yamamoto è salito agli onori della cronaca come direttore di produzione esterno e produttore esecutivo di titoli come Tokyo Jungle, Rain, Bloodborne, Soul Sacrifice, Freedom Wars e tanti altri.

Ora, l’ex impiegato di Sony Interactive Entertainment Japan Studio ha annunciato di aver aperto un suo studio si sviluppo, chiamato EPIGRAsm. In un tweet rilasciato solo poche ore fa (via Gematsu) Yamamoto ha spiegato la situazione, smentendo che possa trattarsi di un Pesce d’Aprile:

Mi scuso nel caso questo possa sembrare un classico Pesce d’Aprile, ma il 31 marzo ho aperto la compagnia EPIGRAsm. Durante la mia vita ho avuto la fortuna di fare ciò che amo fare, quindi ora mi piacerebbe provare a vivere con le persone che amo. Continuerò a dare il massimo in tutto ciò che faccio, inclusa la produzione di videogiochi!

Yamamoto inizierà quindi la nuova avventura nell’industria in qualità di sviluppatore indipendente. Al momento non è chiaro né il nome né il genere del suo prossimo progetto. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

Ricordiamo anche che in questi mesi Japan Studio ha perso un gran numero di personaggi e figure di spicco, da Shunsuke Saito (character designer di Gravity Rush) al director di Demon’s Souls per PS5, Gavin Moore. Ma non solo: anche Keiichiro Toyama, il papà di Silent Hill, ha lasciato il gruppo giapponese fondando un nuovo studio (tanto che preparando un nuovo titolo horror).

Il team Japan Studio sarà tutto focalizzato attorno a Team Asobi, autori del divertente Astro’s Playroom su cui Sony ha ammesso di voler puntare in maniera molto concreta.