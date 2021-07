Gli ex Japan Studio al lavoro su un nuovo titolo PS5

Team Asobi, responsabile del divertente platform incluso con PS5 Astro’s Playroom (oltre, naturalmente, ad Astro Bot Rescue Mission), è tornato al lavoro.

Il team giapponese sembra infatti che si stia preparando per la sua prossima avventura, da fare uscire ovviamente sulla console che ha da poco ospitato il notevole Ratchet & Clank Rift Apart.

Forse, il numero di PlayStation 5 vendute in tutto il mondo deve aver spinto gli sviluppatori a rimboccarsi le maniche e mettersi su un nuovo progetto.

Del resto, anche altri team come Housemarque sono nuovamente al lavoro su “altro”, ragion per cui nei prossimi mesi ne vedremo delle belle.

Via Push Square, su LinkedIn è apparso un annuncio di lavoro per un ruolo specifico nel Team Asobi, il quale conferma che lo studio sta assumendo nuovo personale per il suo prossimo progetto.

Seguendo la descrizione nel sito, sembra che il prossimo gioco dello sviluppatore possa essere un altro platform dedicato ad Astro Bot.

L’elenco menziona un “gioco d’azione 3D”, in cui il candidato dovrà “portare dosi di creatività e umorismo” all’interno del progetto, ancora top-secret.

Al momento non sono infatti trapelate altre informazioni sul titolo, incluso il nome ufficiale o un’eventuale finestra di lancio.

Il prossimo gioco del team di sviluppo giapponese avrà quindi con molta probabilità come protagonista il simpatico robottino.

Ci auguriamo in ogni caso che la nuova avventura di Astro sia questa volta concepita come un gioco a tutto tondo, piuttosto che “solo” una divertente tech demo pensata per mettere in mostra le capacità di DualSense.

Ricordiamo che mesi fa Sony ha chiuso Japan Studio, un addio reso ufficiale anche da PlayStation Studios, che ha sostituito il logo dello storico sviluppatore proprio con quello del Team Asobi.

