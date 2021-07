PS5, un’esclusiva ha venduto 10 milioni di copie (ma c’è il trucco)

Durante la giornata di oggi, Sony ha confermato che PS5 ha raggiunto quota 10 milioni di console vendute, sebbene anche un titolo esclusivo avrebbe di conseguenza toccato la stessa, identica cifra.

Ciò ha permesso alla console che ospita esclusive come Returnal di diventate la piattaforma PlayStation più veloce a tagliare questo traguardo.

Già alcune settimane fa si era vociferato del traguardo, sebbene non era ancora arrivata alle nostre orecchie l’ufficialità della notizia.

Del resto, che PlayStation 5 non se la passasse male era cosa nota, visto e considerato che una recente esclusiva era stata appena definita una “mega hit”.

Ora, come fatto notare su ResetEra, anche Astro’s Playroom ha raggiunto le 10 milioni di unità vendute in tutto il mondo.

Com’è possibile che il divertente platform targato Team Asobi abbia toccato questa cifra davvero stellare? La risposta è tanto semplice quanto ovvia.

Il gioco sviluppato da una delle divisioni degli ex Japan Studio è stato compreso all’interno di PlayStation 5 e già installato.

Ragion per cui, a ogni PS5 venduta corrisponde anche una “copia” di Astro’s Playroom, il quale ha quindi superato il traguardo dei 6,5 milioni di Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

Il gioco è comunque meritevole di attenzioni: a sorprendere è soprattutto l’utilizzo del controller DualSense, ciò che è davvero in grado di restituire una sensazione di next-gen.

L’avventura vede il nostro buffi protagonista al centro di uno scenario che lo vede pronto a balzare all’interno di quattro mondi ben distinti.

Quattro macro aree da esplorare senza soluzione di continuità e che potremmo considerare come dei singoli livelli di gioco.

Ricordiamo che le vendite di PS5 sono ancora minate dal problema delle poche scorte disponibili, che a quanto pare perdurerà ancora per molto.

