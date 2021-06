PlayStation annuncia ufficialmente un nuovo studio interno

PlayStation Studios ha appena svelato ufficialmente la propria espansione di studi interni, con un reveal che era ormai nell’aria da tempo e di cui mancava soltanto l’ufficialità.

Sony Interactive Entertainment ha infatti ufficializzato che Team Asobi, lo studio autore della serie Astro Bot, da adesso farà parte dei propri studi interni.

Il team di Tokyo è tutto ciò che rimane di Japan Studio, che negli ultimi mesi ha subito una riorganizzazione proprio per concentrarsi sulla valorizzazione di questi sviluppatori.

Anche per questo motivo sono arrivati alcuni addii illustri, tra i quali è impossibile non ricordare anche il director del remake PS5 di Demon’s Souls.

Come segnalato da Gematsu, in un comunicato arrivato sul blog PlayStation ufficiale americano, Sony ha dunque voluto introdurre Team Asobi al proprio pubblico, annunciando che rinforzerà i propri team di sviluppo interni.

Con l’occasione è stato mostrato anche il nuovo logo della compagnia, che vi mostriamo nell’immagine qui sotto:

Gli sviluppatori ci hanno quindi tenuto a presentarsi personalmente al pubblico PlayStation, ricordando come inizialmente fossero nati nel 2012, leggermente prima che venisse lanciata PS4.

All’epoca si concentravano prevalentemente sullo sviluppo di tech demo, ma un giorno decisero di cambiare nome nell’attuale Team Asobi: da allora hanno fatto molta strada, realizzando prima Astro Bot: Rescue Mission su PS4 e poi Astro’s Playroom su PS5.

I loro lavori sono stati così apprezzati da Sony che la casa di PlayStation deciso di puntare fortemente su questo team per continuare a portare innovazione e divertimento all’interno dei nuovi titoli videoludici.

Del resto, la compagnia aveva già annunciato di voler continuare a sperimentare il più possibile su nuove idee, che continuassero a mostrare ai giocatori tutto il potenziale di DualSense e di PS5.

Anche nella nostra recensione abbiamo voluto premiare il piccolo Astro’s Playroom, sottolineando come «troviamo una direzione artistica di personalità, capace di tramutare l’auto-celebrazione del brand Sony in un videogioco che scorre via con piacere e fornisce un antipasto di next-gen».

Uno dei tanti addii illustri di Japan Studio, necessari per la ristrutturazione di Sony, è stato l’executive producer di Bloodborne, che nel frattempo ha aperto il proprio studio di sviluppo.