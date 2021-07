PS5 e Xbox Series X: i giochi annunciati (solo) per la next-gen

PS5 e Xbox Series X|S devono ancora arricchirsi di titoli esclusivamente di nuova generazione, e la community (che “parteggi” per Sony o per Microsoft) è in costante attesa di novità.

Per quanto riguarda PS5, Ratchet & Clank Rift Apart ha avuto il compito di traghettare il franchise di Insomniac Games in un nuovo corso, riuscendoci in modo più che lodevole.

Una scottatura si è verificata con il caso Starfield, che non atterrerà mai su PS5, eventualità che ha fatto storcere il naso a buona parte della fanbase.

Ma sappiamo che Sony ha intenzione di portare “più esclusive che mai” sulla sua ultima ammiraglia, e ha ammesso di essere costantemente impegnata a svilupparle.

Il futuro sembra promettere bene da questo punto di vista, ed è un buon momento per fare il punto su tutte le nuove uscite in dirittura d’arrivo (più o meno) esclusivamente su console next-gen, ovvero PS5 e Xbox Series X|S.

È fuori discussione che i titoli avranno il compito di accompagnare l’utenza nella scelta di una console rispetto all’altra, distaccandosi dagli hardware di vecchia generazione (tutt’ora vivi e vegeti).

Vediamo insieme quali saranno e su quali console next-gen usciranno questi nuovi prodotti (via Kotaku):

Everwild (Xbox Series X|S)

S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl (Xbox Series X|S)

Starfield (Xbox Series X|S)

Deathloop (PS5)

Ghostwire Tokyo (PS5)

Redfall (Xbox Series X|S)

Shredders (Xbox Series X|S)

The Outer Worlds 2 (Xbox Series X|S)

Avowed (Xbox Series X|S)

Fable (Xbox Series X|S)

Forspoken (PS5)

A Plague Tale Requiem (Xbox Series X|S, PS5)

Avatar Frontiers of Pandora (Xbox Series X|S, PS5)

Pragmata (Xbox Series X|S, PS5)

Ad aprire la lista c’è Everwild, il prossimo titolo di Rare, al centro di una serie di problemi di produzione che potrebbero farlo slittare al 2024 sulle console di Microsoft.

S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl, Starfield, Redfall e The Outer Worlds 2 sono tra le uscite più attese sugli hardware del colosso di Redmond, che abbiamo avuto occasione di vedere nel corso dell’E3 2021.

Impossibile non citare anche Fable, new entry nella serie ideata da Peter Molyneux assente dagli scaffali da undici anni, che tornerà a mostrarci ampie dosi di azione e ironia come ha saputo fare in passato.

Deathloop, il nuovo titolo degli autori di Dishonored, è uno tra i più attesi del periodo e arriverà su PS5 tra non molto, precisamente il 14 settembre.

Anche Ghostwire Tokyo, ultima produzione di Tango Gameworks, promette di avere in serbo grandi sorprese. La software house è stata acquisita nel 2010 da ZeniMax, e di conseguenza non è da escludere che in futuro il gioco possa arrivare su Xbox Series X|S.

La potenza delle console verrà sfruttata anche da Avatar Frontiers of Pandora, reso possibile grazie alla nuova versione del motore grafico Snowdrop.

I titoli in arrivo sono molti, ma è ormai noto che pezzi altrettanto grossi come Horizon Forbidden West e God of War usciranno anche su PS4.

Che la nuova avventura di Aloy possa subire delle limitazioni a causa della sua natura cross-gen è possibile, e Guerrilla Games ha voluto chiarire questo punto.

Intanto, Bethesda ha confermato un dettaglio del trailer di Starfield che non mancherà di esaltarvi e farvi attendere il gioco con impazienza sempre maggiore.