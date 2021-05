PlayStation, le uscite della settimana per PS4 e PS5 (24-30 maggio)

Nel corso della settimana arriveranno alcune importanti new entry per PS5 e PS4, in formato fisico e digitale. Vediamo insieme quante e quali saranno le nuove uscite per le due PlayStation.

I giocatori, compresi i possessori di PlayStation Plus, non potranno che gioire dei titoli in arrivo su entrambe le console, caratterizzati da una notevole varietà di genere e caratura.

Gran parte della community non vede l’ora di mettere le mani su Biomutant, action RPG sviluppato dagli svedesi Experiment 101, atteso per il 25 maggio su PS4, Xbox One e PC e reduce da qualche problema di ottimizzazione su PS5.

Se aspettando le nuove uscite avete notato qualche variazione nel comportamento di DualSense dopo l’upgrade di The Last of Us Part II, sappiate che è tutto normale: il co-director del gioco ha spiegato in modo esaustivo i motivi della nuova vibrazione.

A partire da martedì 25 maggio, sarà finalmente possibile provare il già citato Biomutant, a distanza di ben quattro anni dall’annuncio, su PS4 e su PS5 (in modalità retrocompatibilità).

Il titolo pubblicato da THQ Nordic farà da apripista a un gran numero di giochi, previsti per lo stesso giorno e per i successivi.

A seguire, l’elenco preciso delle uscite della settimana dal 24 al 30 maggio, come riportato anche da PushSquare.

25 maggio

Biomutant (PS4)

Capcom Arcade Stadium (PS4)

Final Fantasy XIV Online (PS5)

King of Seas (PS4)

Saints Row The Third Remastered (PS5)

27 maggio

Earth Defense Force World Brothers (PS4)

Super Bomberman R Online (PS4)

28 maggio

Beautiful Desolation (PS4)

Gold Rush The Game (PS4)

Song of Horror (PS4)

Wonder Boy Asha in Monster World (PS4)

Le uscite spaziano da titoli molto attesi a nuove versioni di alcuni prodotti già esistenti, come nel caso di Final Fantasy XIV, finalmente pronto a mostrarsi su PS5 in versione next-gen.

Dopo la parentesi Nintendo Switch, il divertente Saint’s Row The Third sbarcherà sulla nuova console di Sony grazie a un remaster che ridurrà al minimo i caricamenti e presenterà una qualità grafica nettamente migliore rispetto a quanto visto in passato.

Gli amanti dei classici arcade non potranno lasciarsi sfuggire Capcom Arcade Stadium, collezione dei migliori prodotti dell’omonima software house giapponese che includerà Street Fighter II, Ghosts ‘n Goblins, Bionic Commando, Final Fight e numerosi altri.

Anche l’ottimo Song of Horror, survival horror erede dei primi Silent Hill e Resident Evil sta per mostrarsi in versione PS4: l’appuntamento è per il 28 maggio.

La settimana si chiuderà in bellezza con l’uscita di Wonderboy Asha in Monster World, nuovo capitolo della saga di Wonder Boy pubblicata nel 1986 da Sega, protagonista di un ottimo remake del terzo capitolo arrivato nel 2017 con il nome di Wonder Boy The Dragon’s Trap.

I possessori di entrambe le console non potranno che essere contenti delle new entry e, per l’occasione, è consigliabile dare un’occhiata alla lista completa di tutti i giochi PS5 con upgrade gratis da PS4 e Game Boost.

È bene ricordare che l’azienda giapponese ha precisato di contare molto sul supporto delle terze parti: non si tratta di un rumor, ma di una notizia arrivata da una fonte ufficiale che ha avvisato i giocatori di tenersi pronti per i prossimi annunci.

Nonostante la mancanza di scorte, la console di Sony continua a macinare record: l’ultimo in ordine di tempo l’ha vista uscire vincitrice dal testa a testa con Xbox Series X|S a inizio 2021, con più di due unità vendute per ogni singola console di Microsoft.