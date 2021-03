Esperto di fai da te costruisce una PS5 d’ottone (ed “è stato difficile”)

Abbiamo ormai una certa esperienza in PS5 personalizzate, avendone viste, letteralmente, di tutti i colori negli ultimi tempi, a cominciare dalle agognate nere.

Il modello che vi mostriamo oggi è probabilmente davvero unico, provenendo dagli sforzi di un esperto di fai da te attivo su YouTube i cui video hanno girato il mondo.

DIY Perks, il nickname di Matthew Perks (con quasi 3 milioni di iscritti), ha infatti realizzato una PS5 d’ottone basandosi sulla Digital Edition e usandone tutta la componentistica interna originale.

La parte più complicata del processo, come spiegato nel video e riportato da VGC, è stata dare la forma della vera PlayStation 5 all’ottone, un materiale tipicamente poco flessibile.

In particolare, un grattacapo di non poco conto è stato dare la loro forma tipica ai pannelli laterali, per la realizzazione dei quali Perks si è servito del legno come base e una fiamma ossidrica per poterli modellare.

Insomma, uno sforzo di non poco conto ma che, come potete notare già dalla copertina del video, ha dato risultati davvero impressionanti.

Quella che vedete sembra a tutti gli effetti una PS5 ufficiale, con un colore molto accattivante, e un design che replica pressoché alla perfezione la console di Sony.

Una delle poche differenze con la console “autentica” è la posizione dell’antenna del wi-fi, posizionata qui fuori dal momento che l’ottone avrebbe ostacolato il segnale.

Non è la prima volta in cui vediamo colori del genere applicati ad una PlayStation 5: ricorderete il caso dello youtuber che spese 10.000 euro per una variante dorata.

C’è chi invece è fan dei supereroi Marvel e ha pensato di realizzare una (impressionante) scocca ispirata a Iron Man, con tanto di nocciolo energetico esposto sui pannelli laterali.

Altri sono rimasti più umili e si sono accontentati di dipingere sopra l’atipica scocca bianca di PS5, per quello che è comunque considerabile un attacco d’arte notevole.