Youtuber spende quasi 10.000 euro per una PS5 dorata

Le PS5 standard e digitali saranno anche difficili da trovare ma, quando non passano per le mani dei bagarini, hanno dei prezzi tutto sommato accettabili.

Non è questo il caso, però, per quei giocatori che potrebbero volere una versione, ehm, dorata della nuova console di Sony.

Lo youtuber Miniminter ha infatti speso £8.000, quasi 10.000 euro, per una PS5 placcata in oro 24 carati e mostrarla in un video.

Lo youtuber ha quasi 5 milioni di iscritti e il video unboxing della console ha superato il milione di visualizzazioni, il che lascerebbe pensare che potrebbe esserne valsa la pena.

Questa console personalizzata è stata prodotta dalla compagnia inglese Truly Exquisite, che ha realizzato tre varianti speciali di PS5: una in oro 24 carati, una rosa dorata da 18 carati e una in platino.

Tutte e tre costano rispettivamente £8.000 e sono disponibili in 250 unità l’una, per cui sono prodotti molto limitati.

Se il prezzo vi spaventa, è giusto precisare che ciascuna confezione comprende anche le cuffie 3D Pulse e due controller DualSense con colori abbinati.

Probabilmente non varranno il sovrapprezzo, e lo stesso possiamo dirlo della colorazione, ma almeno si può parlare di modelli davvero esclusivi.

Sono stati diversi i player che hanno provato a produrre modelli particolari di PS5, con colorazioni diverse dal bianco che non ha trovato un grande affetto nei fan, come quelli neri andati sold out in pochissimo tempo.

Quanto alle bizzarrie degli youtuber, ve ne avevamo già segnalato uno che aveva speso molto di più per un modello gigantesco di PlayStation 5, per cui non ci spaventa più niente ormai.