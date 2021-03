PS5 registra vendite record e Sony ricompensa (generosamente) lo staff

Nonostante i continui ed attuali problemi riscontrati dagli utenti per recuperare una PS5, la console next-gen prodotta da Sony ha realizzato vendite impressionanti, riuscendo a divorarsi tanti record.

Numeri impressionanti che aveva già dimostrato nel solo mercato statunitense, dove PS5 è diventata la console più venduta rapidamente di sempre.

E questo nonostante i già citati problemi di reperibilità della console, a cui si sta interessando perfino la Casa Bianca, con il presidente Joe Biden che è intervenuto per provare a scongiurare la carenza di componenti.

Secondo quanto riportato da NHK, Sony ha deciso dunque di premiare i suoi impiegati con dei bonus altrettanto da record: sarebbero infatti tra i più alti mai pagati dalla compagnia.

Sony ha deciso di premiare i propri dipendenti per l'incredibile successo di PS5.

I dipendenti avevano infatti chiesto di venire ricompensati con un premio pari a 6.9 mesi del proprio salario: Sony ha deciso di andare anche oltre, arrivando ad offrire 7 mensilità di bonus.

Si tratta sicuramente di un avvenimento insolito il fatto che una compagnia decida di offrire più di quanto richiesto dai suoi stessi dipendenti, ma che è la chiara dimostrazione di quanto il colosso giapponese sia incredibilmente soddisfatto dei numeri realizzati da PS5.

Questo premio non significa, purtroppo per noi consumatori, che arriveranno presto nuove console: si tratta unicamente di un riconoscimento per l’incredibile successo di PS5 che, nonostante la carenza di unità, non accenna minimamente ad arrestarsi.

Non ci resta che sperare che molti utenti riescano ad unirsi alla festa, acquistando presto anche loro una delle tante desiderate nuovissime console.

La mancanza di scorte non è stata aiutata da un altro recente avvenimento: la nave incagliata nel Canale di Suez potrebbe rallentare ulteriormente le vendite di PS5.

Nonostante gli incredibili record, non si tratta di una console perfetta: gli analisti di Digital Foundry hanno infatti segnalato alcune problematica relative alla riproduzione di giochi in formato SDR, tra cui un fastidioso black crush.