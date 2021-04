PS5, vendite record: ha già battuto Wii U, Dreamcast e PS Vita

Nonostante sia ancora introvabile per la maggior parte dei consumatori, PS5 continua ad avere un’incredibile domanda sul mercato che le sta permettendo di ottenere molti record di vendita.

Questi dati non sono rimasti inosservati da Sony, che ha recentemente deciso di ricompensare generosamente il proprio staff con un bonus tra i più elevati di tutta la sua storia.

Come riportato da Game Rant, il giornalista Christopher Dring di GamesIndustry.biz ha appena fatto un’altra interessante scoperta relativa ai numeri ottenuti nel Regno Unito, dove è riuscita a raggiungere un nuovo record.

In meno di 6 mesi da quando è stata messa ufficialmente in commercio, e ricordiamo nonostante la scarsa reperibilità sul mercato, PS5 ha già superato le vendite complessive di PS Vita, Dreamcast e Wii U.

Se si considera che la console portatile di Sony ha avuto un ciclo di vendita lungo ben nove anni, i numeri ottenuti da PS5 sono decisamente ancora più impressionanti.

Nonostante i record ottenuti da Xbox Series X nello stesso mercato durante il mese di gennaio, la console next-gen di Sony è riuscita dunque ad avere altrettanto successo e ad entrare con successo nelle case di tantissimi giocatori.

Fun fact. PlayStation 5 in the UK has already sold more than Wii U, PlayStation Vita and Sega Dreamcast

— Christopher Dring (@Chris_Dring) April 8, 2021