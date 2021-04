PS5, disponibile nuovo aggiornamento: ecco cosa cambia

A sorpresa Sony ha rilasciato un nuovo aggiornamento per PS5, portando il firmware della console alla versione 21.01-03.10.00 a distanza di pochi giorni dal primo grande update.

La patch rilasciata il 14 aprile ha infatti introdotto diverse feature, alcune delle quali nascoste, tra cui il miglioramento dell’HDR e la possibilità di utilizzare dispositivi USB per archiviare i propri giochi.

I dischi di gioco sono stati inoltre resi molto più silenziosi, interrompendo improvvisamente il rumore di sottofondo dopo aver lanciato il titolo richiesto.

Come riportato però da PlayStation Universe, l’ultimo aggiornamento per PS5 non sembra aver aggiunto nulla del genere, ma pare aver semplicemente migliorato l’esperienza di utilizzo della console next-gen.

Disponibile da ora l'ultimo aggiornamento PS5.

Le note della patch infatti hanno confermato semplicemente che l’aggiornamento si limita semplicemente a «migliorare le prestazioni del sistema», non chiarendo però nello specifico quali siano i cambiamenti apportati.

Questa definizione non sarà probabilmente nuova ai possessori di PS5, dato che in passato sono già stati rilasciati molti aggiornamenti simili.

Dato che l’aggiornamento è stato reso disponibile online solamente da pochi minuti, potrebbe ancora non risultare disponibile a tutti gli utenti, ma in breve tempo ogni giocatore dovrebbe essere in grado di portare il firmware della propria console next-gen alla versione successiva.

Non sappiamo se all’interno di questo aggiornamento ci sia qualche feature nascosta che Sony ha omesso di segnalare, anche se visto il tenore dell’update sembrerebbe improbabile.

Nel caso emergessero ulteriori novità sull’aggiornamento 21.01-03.10.00, vi terremo ovviamente aggiornati.

Alcuni utenti avevano segnalato problemi con l’utilizzo dei dispositivi USB dopo l’ultimo aggiornamento: è attualmente da verificare se questo update è intervenuto sulla feature o su altre caratteristiche di PS5.

Nel frattempo, i giocatori potrebbero volere tenere d’occhio lo State of Play annunciato per questo giovedì, che si concentrerà in particolare su un’esclusiva PS5.

Sony ha inoltre assicurato che i giochi PS5 non saranno tutti uguali, ma che la compagnia continuerà a sperimentare per portare giochi sempre unici.