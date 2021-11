PS5 contro Xbox Series X: quale console funziona meglio? Ecco il verdetto

Dove arrivare questo momento, prima o poi. PS5 contro Xbox Series X nel duello finale relativo a quale delle due console funziona meglio.

PlayStation 5 sta dominando il mercato in quanto a vendite, ma Xbox Series X ha dalla sua un futuro radioso con i suoi studi.

Xbox Game Pass è un’arma formidabile perché mese dopo mese fornisce sempre nuovi giochi, e novembre è uno dei migliori di sempre.

Ma Sony sta schierando le forze aeree per PS5, letteralmente degli aerei per avere supporto nella guerra del Natale in arrivo.

Il nuovo campo di battaglia non è però basato sulle vendite, i giochi migliori, o quale delle due console sia più bella (scusa, Xbox Series S).

Vi siete mai chiesti quale console tra PS5 e Xbox Series X funzioni meglio? Nel caso questo dubbio non vi faccia dormire la notte, ci pensa l’analisi di Built for Mars.

L’analisi del sito si concentra su quale delle due console di attuale generazione fornisca un’esperienza utente migliore.

Fruibilità dell’interfaccia, velocità di navigazione, funzionalità, e tante altre sono state le voci prese in esame dalla lunghissima analisi che trovate sul sito.

La corposa analisi contiene i seguenti punti chiave:

PS5 ha bisogno in media del 29,8% di input in più di Xbox per compiere un’operazione

In media il 19% delle azioni fatte su Xbox “cambiano schermata in maniera significativa”

Xbox ha bisogno di menu input perché i menu sono più efficienti

Sia PlayStation che Xbox non hanno un design affabile, e fanno errori basilari

In conclusione, stando al report non c’è un vero e proprio vincitore, perché alla fine tutte e due le interfacce utente sono confusionarie e possono creare problemi agli utenti meno esperti.

Nel frattempo entrambe si danno da fare sul mercato, per esempio Xbox sta battibeccando con Geoff Keighley per quanto riguarda i The Game Awards.

Mentre Xbox non ha di certo una versione della console così bella, come la PS5 di Ghost of Tsushima.

Chissà se l’analisi della console cambierà in futuro, perché Sony ha tante idee fantastiche in arrivo per PS5.