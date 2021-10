Questa PS5 di Ghost of Tsushima potrebbe essere la più bella di sempre

Ghost of Tsushima è stato un enorme successo per Sony, che ha puntato il tutto e per tutto sulla nuova IP di Sucker Punch centrando perfettamente l’obiettivo.

L’epopea del samurai Jin Sakai è infatti arrivata al cuore di migliaia di giocatori e, grazie anche allo straordinario successo ottenuto, è da poco stata riproposta in versione Director’s Cut per PS5.

Il gioco, ambientato nel Giappone Feudale all’epoca dell’invasione mongola, ha ispirato anche un fantasioso utente che ha customizzato la cover della propria PlayStation 5 in onore del titolo di Sucker Punch.

Quello che ne è venuto fuori, come è possibile notare nel video sotto, è una specie di opera d’arte. L’utente di Reddit kamikazee786 ha infatti completamente alterato la scocca della sua PS5 personalizzandola tramite delle raffigurazioni di elmetti di samurai su sfondo nero su entrambi i lati della console.

Gli elmi sono colorati di bianco e grigio e sono accostati al logo di PS5 personalizzato usando il colore rosso, migliorando (passateci il parere personale) l’estetica della console in maniera decisamente considerevole.

Come sappiamo Sony ha preso la decisione di non vendere in maniera ufficiale le cover di PS5, così gli utenti con una vena più artistica si sono dovuti arrangiare da soli, e in casi come questi il risultato appare decisamente peculiare.

In realtà la mania della personalizzazione di PS5 sembra non aver intaccato il DualSense, controller dell’hardware di Sony, il quale sembra ancora essere preferito nella sua colorazione originale.

Per quanto riguarda la versione Director’s Cut di Ghost of Tsushima, se avete l’intenzione di saperne di più, potete dare un’occhiata alla nostra dettagliata recensione.

In questa nuova versione gli utenti hanno anche scoperto degli easter egg davvero notevoli che non mancheranno di stupirvi.

In ultimo, vi ricordiamo che è stato annunciato il film ufficiale del gioco, che vedrà alle redini del progetto il regista di John Wick, Chad Stahelski.