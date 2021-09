PlayStation 5, Sony ha “tante idee fantastiche” per i prossimi update

PlayStation 5 continua imperterrita, nonostante tutto, a dominare almeno in questo momento il mercato console, e di recente ha ricevuto anche un aggiornamento importante.

La console, che da poco ha ospitato un’esclusiva importante come Deathloop, ha appena iniziato il suo ciclo vitale e di sicuro vedrà tanti altri update.

L’ultimo, tra l’altro, ha rivelato una funzionalità molto interessante, e nascosta, che gli utenti PlayStation 5 non avevano trovato.

Sapevate che, ad esempio, è possibile vedere quanto tempo avete speso a giocare un singolo gioco?

E cosa possiamo aspettarci per il futuro di PlayStation 5? Quali altre funzioni verranno inserite? Di sicuro, Sony ha molte idee in serbo per la sua console.

A parlare, tramite Push Square, è Hideaki Nishino, uno dei chief architect responsabili della costruzione della console.

Interrogato sul lavoro che viene preposto ad ogni aggiornamento firmware di PlayStation 5, e cosa potrebbero contenere delle patch future, Nishino ha risposto:

«Abbiamo imparato molto attraverso PS4 e continuiamo ad imparare come i giocatori stanno usando il sistema e come i giochi si comportano. Sappiamo cosa viene accettato e cosa è più popolare, quali feature non vengono utilizzate. Avevamo una lista gigantesca di cose prima del lancio di PS5 che volevamo fare. In realtà, sognavamo di poterle fare tutte.»

Effettivamente, molte delle feature inserite recentemente all’interno dell’ultimo aggiornamento di PlayStation 5 erano funzionalità che gli utenti chiedevano da tempo.

Nishino, poi, ha aggiunto che Sony ha una lista di “interessanti, eccitanti, fantastiche idee” per gli aggiornamenti futuri, molte delle quali provengono anche proprio dai feedback della community di questo primo anno di vita.

Nel frattempo, se avete dubbi o volete scoprire davvero tutto sulla console, vi raccomandiamo di consultare la nostra guida sempre aggiornata.

Sapevate, per esempio, che su PlayStation 5 potete condividere i giochi con un amico?

Certo rimane il problema delle scorte della console, e per molti è difficile averne una in casa propria, mentre c’è chi può vincerla ordinando semplicemente una pizza.