Xbox Game Pass esagera a novembre: libreria di giochi gratis ricchissima

Sono passate solo poche ore dai momenti in cui Xbox Game Pass ha visto l’arrivo dei giochi di fine ottobre 2021 – tra cui anche l’interessantissimo The Forgotten City, nato come costola di Skyrim – che è già il momento di vederne arrivare degli altri.

Pochi minuti fa, infatti, Xbox ha confermato ufficialmente la line-up di novembre 2021 per gli abbonati al suo servizio, che comprende tanti grandi nomi da giocare sia sua console Xbox, che su PC Windows, che semplicemente in cloud sul dispositivo che preferite.

Il nome più in vista è sicuramente quello di Forza Horizon 5, l’attesissimo nuovo titolo automobilistico che sarà lanciato direttamente su Game Pass. A fargli compagnia, però, troviamo anche GTA San Andreas: The Definitive Edition, nella versione rivisitata da Rockstar per il cofanetto in uscita questo mese.

Le novità di novembre su Xbox Game Pass

Con loro, anche l’ottimo It Takes Two, il titolo cooperativo di Josef Fares, già autore dell’altrettanto apprezzato A Way Out.

La line-up, però, non finisce qui: gli amanti di calcio avranno fin dal day-one Football Manager 2022, sia in versione adattata alle console che in versione PC, quindi sedervi sulla panchina virtuale della vostra squadra del cuore ora sarà semplicemente incluso in Xbox Game Pass.

Di seguito, tutti i giochi:

Minecraft: Java and Bedrock Editions (PC) – dal 2 novembre

(PC) – dal 2 novembre Unpacking (console, PC, cloud) – dal 2 novembre

(console, PC, cloud) – dal 2 novembre It Takes Two (console, PC, cloud) – dal 4 novembre

(console, PC, cloud) – dal 4 novembre Kill it with fire (console, PC, cloud) – dal 4 novembre

(console, PC, cloud) – dal 4 novembre Forza Horizon 5 (console, PC, cloud) – dal 9 novembre

(console, PC, cloud) – dal 9 novembre Football Manager 2022 Xbox Edition (console, PC, cloud) – dal 9 novembre

(console, PC, cloud) – dal 9 novembre Football Manager 2022 (PC) – dal 9 novembre

(PC) – dal 9 novembre GTA San Andreas: The Definitive Edition (console) – dall’11 novembre

(console) – dall’11 novembre One Step From Eden (console, PC) – dall’11 novembre

Ci sono anche giochi in uscita che lasceranno il catalogo. Saranno tutti rimossi il 15 novembre e nello specifico parliamo di:

Final Fantasy VIII HD (console, PC)

(console, PC) Planet Coaster (cloud, console)

(cloud, console) Star Renegades (console, PC, cloud)

(console, PC, cloud) Streets of Rogue (console, PC, cloud)

(console, PC, cloud) The Gardens Between (console, PC, cloud)

(console, PC, cloud) River City Girls (console, PC, cloud).

Xbox Game Pass è un servizio in abbonamento che permette di pagare una quota fissa di 9,99€ per ottenere su PC o su console i titoli on demand sempre disponibili – tra cui anche le uscite degli Xbox Game Studios, fin dal day-one.

In alternativa, con l’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate a 12,99€ potete avere tutti i giochi sia su PC che su console, oltre ad avere la possibilità del cloud per giocarci da remoto su qualsiasi dispositivo, compreso il vostro notebook per niente da gaming, un qualsiasi tablet o il vostro smartphone.