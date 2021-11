Xbox sfotte Keighley per The Game Awards: “vorremmo vedere i giochi”

I The Game Awards si avvicinano, e Geoff Keighley inizia a ricordarcelo su Twitter mentre Xbox non perde l’occasione per dire la sua.

L’evento, oltre ad essere il momento in cui si celebra il meglio dell’annata videoludica, più volte ha dato l’occasione di presentare titoli come It Takes Two per esempio.

Il quale, per tirare in ballo proprio Xbox, è proprio all’interno della libreria dei giochi gratis di novembre di Xbox Game Pass.

Contemporaneamente, a novembre sono stati rimossi alcuni giochi dal catalogo, come accade sempre. Speriamo che non ci siano i vostri preferiti.

Manca poco, dicevamo, ai The Game Awards, gli Oscar dei videogiochi condotti da Geoff Keighley che si terranno il 10 dicembre 2021.

Il giornalista patrono della kermesse ha recentemente chiesto ai suoi follower su Twitter cosa volessero dall’evento, e cosa potrebbero fare per renderlo ancora più epico in queste sei settimane.

Le risposte sono state ovviamente tantissime, tra quelle serie e quelle meno, mentre nel mezzo c’è un utente che ha chiesto un’esibizione musicale della colonna sonora di No More Heroes 3.

Tra i commenti dal tweet di Keighley c’è anche quello del profilo ufficiale di Xbox, il quale ha fatto una richiesta molto specifica:

We would like to see the games, Geoff. — Xbox (@Xbox) November 2, 2021

«- Cosa dovremmo fare ai The Game Awards? Cosa volete vedere? Sta venendo uno show così speciale, ma cosa dovrei tenere a mente mentre lo costruiamo, in queste sei settimane? – Vorremmo vedere i giochi, Geoff.»

Lo scambio non è passato inosservato, e i fan hanno commentato di seguito le reazioni alla risposta ironica del profilo Xbox.

Tra i commentatori c’è chi ha ricordato che, due anni fa, proprio ai The Game Awards fu mostrato Hellblade 2, che uscirà in esclusiva e di cui sappiamo ancora poco.

Mentre tira frecciatine qua e là, Xbox ha il tempo anche di pensare alla console del futuro, precisamente del 2042.

E chissà che proprio durante la manifestazione non verrà mostrato un gioco di cui si è parlato di recente, ispirato alle opere dello Studio Ghibli.