PS5, annunciato un taglio di prezzo (ma solo in un paese)

Gli utenti PS5 conoscono meglio di chiunque altro le difficoltà nell’aggiudicarsene una, anche a distanza di oltre nove mesi dal lancio.

A partire dal suo ingresso sul mercato, il prezzo dell’ammiraglia Sony (accompagnata dall’immancabile DualSense) è rimasto praticamente invariato, ma adesso qualcosa sta per cambiare, almeno in Brasile.

Gli utenti brasiliani avevano già avuto modo di scagliarsi contro Sony in seguito all’aumento del prezzo dell’abbonamento a PlayStation Plus, in vigore da giugno.

La situazione è poi sfuggita di mano il mese successivo, con veri e propri accessi di rabbia (e conseguente campagna social) sul costo della console e dei giochi.

Sembra che stavolta le “proteste” abbiano avuto un esito positivo per i videogiocatori. Il presidente Jair Bolsonaro ha infatti ridotto le tasse sull’importazione dei prodotti videoludici.

La mossa di Bolsonaro, già molto criticato per un atteggiamento apertamente negazionista nei confronti della pandemia di COVID-19, sarebbe dovuta a una popolarità pericolosamente bassa in vista delle elezioni del prossimo anno.

In questo modo, il presidente del Brasile starebbe cercando di “conquistare” i gamer per tentare di recuperare qualche voto.

In seguito all’entrata in vigore del provvedimento Sony ha rapidamente annunciato un taglio del prezzo di PS5, ed è probabile che a breve ne arriverà uno per i giochi (via ResetEra).

Da adesso, PS5 Standard costerà 4.399,90 real brasiliani (circa 700 euro) contro i 3899,90 real brasiliani (circa 620 euro) della versione Digital.

Si tratta di 300 real (circa 50 euro) in meno rispetto al prezzo di partenza della console, ed è molto probabile che i videogiocatori apprezzeranno (se riusciranno ad ottenerne una).

