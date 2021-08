PS5, risolto il mistero del primo gioco ultrawide: c’è il “trucco”

Nelle scorse settimane abbiamo riportato del primo gioco ultrawide in arrivo su PS5, il che ha destato un certo mistero visto che la console non supporta questo formato.

Il gioco in questione altri non era che la versione Director’s Cut di Death Stranding, l’ultimo titolo di Hideo Kojima.

Al tempo, in occasione di uno State of Play, fu dichiarato che la versione next-gen avrebbe supportato il formato ultrawide (21:9 e 32:9) esattamente come fa su PC.

Un nuovo trailer del “prossimo” Death Stranding potrebbe fare capolino a brevissimo, come suggerito dal creatore sui social, e si immaginava che avrebbe fatto chiarezza sull’argomento.

Tuttavia, prima ancora che questo trailer venga reso disponibile, ci ha pensato il sito ufficiale PlayStation a discuterne.

Sostanzialmente, PS5 continuerà a non supportare altri formati all’infuori dei 16:9 (ricordiamo che la console non è compatibile neppure con i 1440p).

La brutta notizia è accompagnata dall’implementazione di un trucco firmato Kojima Productions per replicare, per quanto possibile, l’esperienza PC su PlayStation.

Death Stranding Director’s Cut offrirà, come svelato sul sito, «una modalità Widescreen per un’esperienza di gioco ultra-wide, usando il formato standard della console 16:9 per visualizzare l’azione di gioco in formato letterbox equivalente a 21:9».

Potremmo definirla una sorta di emulazione del formato, com’era stato del resto suggerito ai tempi, conoscendo la rigidità di PS5 su questo genere di esperienza.

La descrizione continua aggiungendo che ci saranno due modalità visive da provare nel gioco, una Performance in 4K con upscale (dunque non nativo) e fino a 60fps.

L’altra, chiamata Fidelity, avrà invece un 4K nativo e al pari della precedente includerà il supporto all’HDR.

Viene menzionato che il gioco proporrà in questa nuova veste «una grafica incredibilmente nitida e uno streaming delle texture avanzato».

Tra le caratteristiche non citate qui, troviamo anche l’espansione di una funzionalità chiave del prodotto originale.

Non solo funzionalità, però: Kojima Productions ha preparato una storia aggiuntiva che porterà avanti la trama di Death Stranding.

Gli utenti in possesso del gioco per PS4 potranno effettuare un upgrade ad un prezzo molto vantaggioso, senza alcuna limitazione sui nuovi contenuti.