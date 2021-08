PS5, nuova esclusiva firmata From Software? “Più soulslike di Sekiro”

Il fermento della community PS5 intorno al prossimo evento PlayStation si fa sempre più insistente, e i primi, inevitabili rumor stanno iniziando a circolare proprio in queste ore.

Le indiscrezioni (rigorosamente non confermate) riguardano anche una nuova esclusiva che dovrebbe essere annunciata a breve, mentre i giocatori sono ancora alle prese con Hades, sbarcato sull’ammiraglia Sony il 13 agosto.

Secondo alcuni fan, l’ipotesi che il colosso nipponico possa avere in serbo qualcosa di grosso è stata “confermata” da un recente cambio del banner su tutti i canali social dell’azienda.

Tra speranze e supposizioni, sembra che una storica esclusiva PlayStation sia pronta per un grande ritorno (ma potrebbero mancare ancora due anni).

Al momento, i possessori di PS5 sono in fervente attesa di mettere le mani su qualche titolo di rilievo che possa andare a rinforzare il catalogo dell’ammiraglia Sony e traghettare definitivamente l’utenza nella next-gen.

È innegabile che il ritorno di franchise di rilievo come God of War, Horizon, e Gran Turismo (tutti dall’ormai confermata natura cross-gen) sia un’ottima notizia, ma sono in molti ad aspettare delle “vere” esclusive per l’ultimo hardware del colosso nipponico.

A “rassicurare” la community su ciò che il futuro di PlayStation avrà in serbo ci pensa un nuovo rumor, secondo il quale un nuovo titolo di From Software (non si tratta di Elden Ring, ovviamente) sarebbe attualmente in sviluppo proprio in esclusiva.

Le prime informazioni a riguardo sono arrivate dal podcast Real Deal Xbox all’inizio della settimana, nel corso del quale è emerso che non si tratterebbe di un ipotetico Bloodborne 2.

A ritornare sul tema, affrontato anche da DualShockers, è stato un altro podcast, stavolta Xbox Era, nello specifico per bocca del giornalista Nick Baker (noto anche come Shpeshal Nick), il quale ha “anticipato” che si tratterebbe di un gioco «più soulslike di Elden Ring e Sekiro».

Anche lo stesso Baker ha “confermato” (se così si può dire) che non si tratterà di un sequel di Bloodborne, ma di una nuova IP.

In conclusione, sembra che qualche novità a riguardo potrebbe arrivare il 19 agosto nel corso di un non meglio precisato evento PlayStation che, ancora una volta secondo rumor, sarebbe in programma per quel giorno.

Stessa data in cui Hideo Kojima, stando a una strana ma interessante teoria di alcuni fan, avrebbe intenzione di fare un importante annuncio.

Tornando rapidamente al tema delle esclusive PS5, il noto analista Michael Patcher non sembra essere tanto ottimista, ed è convinto che i titoli destinati solo a PS5 inizieranno ad arrivare a partire dal 2023.

In attesa di ulteriori conferme, qualcuno ha scovato una feature abilmente nascosta nell’ammiraglia Sony, ma è bene avvisarvi: per sfruttarla, sarà necessario ricorrere a un trucco.