PS5, uno spettacolare design ispirato a The Last of Us Part II

The Last of Us Part II ha ispirato migliaia e migliaia di creazioni dei fan, ma probabilmente il design di questa PS5 le supera tutte.

Il titolo di Naughty Dog è stato lanciato lo scorso anno per PS4 ma le sue ripercussioni sulla community sono tangibili ancora oggi.

Il gioco esercita ancora un grande fascino sugli appassionati, che continuano ad effettuare scoperte in ogni anfratto della produzione.

All’interno dello stesso codice vengono fatti ritrovamenti sorprendenti, che comprendono persino una misteriosa modalità multiplayer.

Ma la creazione condivisa da un fan su Reddit è probabilmente molto oltre ogni legittima aspettativa e riguarda PS5.

Il giocatore Pint4mePlz ha portato sul popolare forum una versione di PlayStation 5 ispirata a The Last of Us Part II.

Si tratta, naturalmente, di una versione non ufficiale della console che l’utente ha realizzato in prima persona.

Per sua stessa ammissione, quando gli è balzata in testa l’idea, pensava che sarebbe stato assai più facile di quanto non sia stato in realtà.

«Questo è stato molto più difficile di quanto pensassi sarebbe stato, ma ne è valsa la pena al 100%!», è stato il suo commento.

E, a giudicare dalle reazioni dei redditor e dalla fattura della console, non possiamo che essere d’accordo con lui.

Questa edizione di PS5 non ufficiale mantiene il colore bianco originale di sfondo ma applica, oltre ai volti dei protagonisti Ellie e Joel, anche un filtro “sporco” che le dà un’aria vissuta.

Probabilmente, uno sforzo assai più grande di quello (pur apprezzabile) del team PlayStation che ha inviato una PS5 “liscia” agli attori della serie TV di The Last of Us.

Un’ennesima riprova dell’amore dei fan del franchise, nonostante le critiche spesso sconnesse piovute sul secondo capitolo.

Non è l’unico gioco PlayStation ad aver ricevuto una versione di PS5 non ufficiale, però: quella di Death Stranding è similmente spettacolare.