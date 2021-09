PS4, l’ultimo aggiornamento sistema il fastidioso “bug dell’orologio”

L’ultimo aggiornamento rilasciato su PS4 la scorsa settimana sembra abbia messo la parola fine una volta per tutte ad uno dei bug più problematici recentemente scoperti dalla community.

Stiamo parlando del cosiddetto «bug dell’orologio»: si trattava di un problema che avrebbe potenzialmente potuto impedire di avviare i giochi su PlayStation 4, nel caso la batteria interna si fosse scaricata del tutto.

La colpa di questo problema era legata ai trofei che registrano l’orario in cui sono stati sbloccati: in determinate circostanze, la console avrebbe dunque potuto rifiutarsi di avviare i giochi.

Sony aveva promesso di lavorare ad una soluzione per il problema: dopo diversi mesi, sembra che la casa di PlayStation sia riuscita a mantenere la parola data grazie all’update 9.0.

Secondo quanto riportato dalla community, pare infatti che l’ultimo aggiornamento sia riuscito a sistemare definitivamente il fastidiosissimo bug dell’orologio (via PlayStation LifeStyle).

L’utente Twitter Destruction Games ha infatti segnalato che dopo aver aggiornato la sua PlayStation 4 e dopo aver fatto alcuni test è stato in grado di avviare giochi senza che questi provocassero un crash all’avvio, come invece accadeva quando il bug era presente.

Ha inoltre dimostrato di essere riuscito a sbloccare alcuni trofei, senza che naturalmente venisse registrato alcun orario ufficiale dato che la batteria interna continuava ad essere non funzionante.

My date when booting my PS4 was 1969 and 5:00PM which is the default date and time the PS4 falls back on with a dead battery, so my battery is definitely still dead.

Also here’s a pic of a trophy I just earned, with the date and time earned being blank pic.twitter.com/ENOANw5afn

— Destruction Games (@desgamesyt) September 21, 2021