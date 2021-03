PS4, quando l’orologio si spegnerà non si potrà più giocare: colpa dei trofei

In questi giorni alcuni utenti hanno fatto una scoperta molto preoccupante per il futuro di PS4: prossimamente potrebbe diventare infatti impossibile riprodurre giochi, sia fisici che digitali.

Nei giorni in cui perfino importare salvataggi da PS4 a PS5 sembra un’impresa titanica, questa notizia potrebbe spaventare e non poco tutti i possessori della precedente console di punta di Sony.

Questa scoperta è saltata alla luce in seguito alle proteste di alcuni utenti per l’arrivo del DRM Denuvo anche su PS5: un sistema di protezione che, per quanto si sia rivelata efficace, ha anche abbassato spesso le performance dei giochi PC.

Come riportato da IGN India, l’account Twitter «Does it play?» ha però voluto sottolineare che gli utenti, invece di preoccuparsi di Denuvo, dovrebbero spaventarsi di uno specifico errore che si potrebbe verificare quando si spegnerà la batteria interna dell’orologio.

everyone worrying about a non existent Denuvo problem when what they should be worrying about is

ERROR CE 34878-0

when the ps4 cmos battery dies (and it will) it renders all ps4 digital files unusable without a server reconnection and in ps4 it also kills disc playback pic.twitter.com/0TYE2rOeBC

— Does it play? (@DoesItPlay1) March 10, 2021