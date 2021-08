PS4, l’update beta 9.0 include una feature fondamentale per gli utenti PS5

PS5 prosegue il suo viaggio fianco a fianco con PS4 sia sul versante delle uscite cross-gen che, stavolta, su quello relativo agli aggiornamenti e ad una funzione “comune” davvero utile.

La sorella maggiore di PS5 continua a essere ampiamente sfruttata da moltissimi giocatori non solo a causa della difficoltà di acquistare la “collega” next-gen, ma anche grazie all’invidiabile parco titoli che può tuttora vantare.

Con l’update beta erano state introdotte otto nuove feature per l’ultima ammiraglia targata Sony, tra le quali è presente anche un dettaglio relativo ai trofei che farà felici molti videogiocatori (soprattutto i più ordinati).

Del rispettivo aggiornamento per la console old-gen vi avevamo già parlato pochi giorni fa, portando la vostra attenzione sulle funzionalità incluse per l’occasione.

È molto probabile che tanti utenti PS4 e PS5 abbiano reputato particolarmente frustrante il fatto che i Trofei raccolti sull’ultima nata in casa Sony non abbiano trovato spazio (finora) nell’interfaccia utente della vecchia PlayStation.

Non si tratta solo di esclusive per la console next-gen del colosso nipponico, ma anche di titoli semplicemente iniziati su PS5, i cui Trofei non erano visibili se non sulla console stessa.

Come riportato anche da GameRant, ciò che si otteneva prima dell’aggiornamento era una lista vuota accompagnata dalla dicitura “Trofei non disponibili“, che non permetteva in alcun modo di prendere visione dei risultati ottenuti.

Il motivo è da ricercare nel nuovo formato impiegato da PS5 per i Trofei, non supportato dalla vecchia console e responsabile di questo scomodo inconveniente.

A breve, grazie al firmware update 9.00 destinato a PS4, i videogiocatori potranno lasciarsi il problema alle spalle e avere finalmente la possibilità di ammirare quanto di buono fatto in titoli come Demon’s Souls o altri giocati su PS5 in modalità retrocompatibilità.

Naturalmente, sulla console old-gen sarà anche possibile vedere i Trofei PS5 di altri utenti, con la possibilità di confrontare i nostri risultati con quelli dei nostri amici.

Si tratta di un’aggiunta importante se consideriamo che molti videogiocatori sono ancora in possesso di entrambe le console, mentre altri non riescono ad aggiudicarsi una PS5 nemmeno dopo accurate ricerche.

In effetti, il problema della disponibilità non accenna a risolversi, e lo stesso Jim Ryan è intervenuto per chiarire che sarà necessario aspettare ancora prima di superare la crisi.

L’update beta di PS5 è attualmente disponibile solo in alcuni territori, e porta con sé otto nuove funzionalità decisamente interessanti, tra cui il supporto agli SSD esterni.

Proprio a questo proposito, Sony si è preoccupata di descrivere la procedura di installazione degli SSD NVMe, accompagnata da tre requisiti imprescindibili per fare in modo che l’operazione vada a buon fine.