PS4, disponibile l’aggiornamento 9.0.0: ecco cosa cambia

Sembra essere una grande giornata di update quella odierna per PlayStation: anche PS4 da questo momento potrà essere aggiornata con un nuovo firmware di sistema.

L’ultimo aggiornamento per PlayStation 4 porterà infatti il firmware della console current-gen alla versione 9.0.0, che introdurrà alcune piccole novità per migliorare l’utilizzo di alcune feature.

Dopo essere stato disponibile in versione beta, l’ultimo firmware di PS4 è dunque diventato disponibile anche per il pubblico di tutto il mondo, migliorando feature molto importanti.

Curiosamente, nella giornata di oggi anche PS5 si è aggiornata, con una grande patch che permetterà di installare gli SSD esterni.

Come riportato da Wccftech, la patch 9.0.0 per PS4 migliorerà la sezione dedicata ai trofei, permettendo di poter visualizzare sulla nostra console current-gen anche i premi ottenuti su PS5.

Sono state inoltre apportate alcune piccole modifiche alla sezione dedicata ai messaggi: se sarete i proprietari di un gruppo, sarete in grado di cancellarlo permanentemente per voi e per tutti coloro che saranno al loro interno.

Inoltre, qualora sceglieste di bloccare un utente, abbandonerete in automatico i gruppi in cui soltanto voi due sarete presenti, ma non quelli in cui sono inclusi anche altri giocatori.

Il nuovo aggiornamento PS4 migliora anche la compatibilità con i dispositivi Android e iOS: adesso si potrà utilizzare l’apposita app PS Remote Play per accedere alla vostra console direttamente da smartphone.

Tra le ultime novità da segnalare, evidenziamo anche modifiche relative al parental control, che adesso consentiranno a genitori e bambini di ricevere istantaneamente notifiche legate ai permessi per le feature di comunicazione.

Infine, sarà possibile anche scegliere di ricevere notifiche sulla vostra PS4 stessa o via e-mail riguardanti l’uscita di nuovi prodotti o di offerte speciali: per abilitarla bisognerà dirigersi alle impostazioni dell’account dal menù principale.

L’aggiornamento 9.0.0 di PS4 pesa circa 490 MB ed è già disponibile per il download: potete dunque iniziare quando vorrete a scaricare l’ultima patch della console.

Sembra proprio essere la giornata delle grandi patch: dal lato opposto anche Nintendo Switch ha appena pubblicato un nuovo importante aggiornamento.

Tornando invece a parlare di PS4, dopo tantissimi mesi sono stati riaperti i server di un’amata esclusiva, ma Sony è stata costretta a chiudere quelli PS3 a causa di un attacco hacker.

I fan di Call of Duty sono invece rimasti perplessi dalle prestazioni della beta di Vanguard su PS4, che presenterebbe diversi problemi di performance.