Call of Duty Vanguard come Cyberpunk 2077? Problemi su PS4

Si è da poco conclusa la beta di Call of Duty Vanguard in esclusiva su PlayStation, che è stata resa disponibile sia su PS5 che su PS4, dando la possibilità agli utenti di scoprirne di più sul prossimo capitolo della saga sparatutto di Activision.

Tuttavia, non sono passate inosservate dagli appassionati le performance non all’altezza su PS4 rispetto alle console next-gen: una situazione che, dunque, ricorda molto quanto accaduto con Cyberpunk 2077, giocabile con molta difficoltà sulle console current-gen.

Già in passato i fan avevano chiesto ad Activision e ai team di sviluppo una maggiore qualità dei capitoli principali di Call of Duty, prima di concentrarsi su un nuovo gioco.

Naturalmente la community si augura che la situazione non sia davvero comparabile al team di CD Projekt, che per cercare di sistemare i bug sulla versione PS4 ne ha reintrodotto uno storico, peggiorandolo.

Come riportato da Game Rant, sono infatti stati tantissimi gli utenti che hanno segnalato problemi di prestazioni sulla versione PS4, il che hanno reso l’esperienza molto meno godibile.

A differenza di Cyberpunk 2077 non sono stati segnalati bug in grado di rompere il gioco, ma molti fan hanno iniziato a lamentarsi sulle community online delle performance scadenti.

In particolar modo, sembra che il problema maggiore sia legato alla visibilità di Call of Duty Vanguard: lo streamer DramaticReplays ha condiviso sul suo profilo Twitter una clip di 30 secondi in cui l’utente, apparentemente, spara a tantissimi nemici, senza però colpirne nemmeno uno e ritrovarsi improvvisamente morto.

Anche un utente Reddit ha voluto condividere la sua esperienza, molto simile a quello dello streamer, sottolineando come le performance su old gen siano «uno scherzo» e chiedendo agli sviluppatori di aggiustarla o scartarla interamente:

In generale, sembra che la maggior parte della community di giocatori su PS4, a giudicare dai commenti, si lamenti della visibilità del gioco che rende impossibile capire con certezza cosa stia accadendo nel gioco e come mai i colpi non vadano a segno.

A questo punto non resta che vedere quale sarà la risposta degli sviluppatori, che plausibilmente sfrutteranno i feedback arrivati durante la beta per migliorare l’esperienza finale.

Effettivamente un video aveva già sottolineato alcuni sacrifici necessari per la versione PS4, nonostante le prestazioni sulla console old gen sembrassero comunque accettabili.

In ogni caso, la versione console di Vanguard avrà una feature particolarmente richiesta dai giocatori di Warzone, lasciando dunque l’indizio che potrebbe arrivare anche nel battle royale.

Se siete curiosi di scoprirne di più sul multiplayer, prima dell’inizio della beta abbiamo potuto parlarvene approfonditamente nella nostra anteprima dedicata.