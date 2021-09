Nintendo Switch, disponibile aggiornamento 13.0.0: ecco cosa cambia

Nintendo ha appena comunicato di aver rilasciato un nuovo aggiornamento software per Switch, che porta il firmware della console alla versione 13.0.0.

L’ultima patch per Nintendo Switch ha apportato diverse modifiche, soprattutto in vista del lancio del modello OLED, tra le quali segnaliamo l’aggiunta di una feature richiesta dai fan per tanti anni: la possibilità di utilizzare cuffie Bluetooth.

Dopo avere annunciato all’inizio della settimana il taglio di prezzo della console per il mercato europeo, ecco dunque arrivare un’altra ottima notizia per tutti i giocatori.

Alcuni indizi riguardo l’introduzione futura di questa feature erano già emersi nella versione 12.0.0, dopo che un datamine aveva evidenziato la compatibilità con i driver Bluetooth.

A segnalare questa importante modifica è stata proprio Nintendo Italia, che tramite un tweet sul proprio profilo ufficiale ha pubblicato anche qual è la procedura da seguire per il pairing delle cuffie Bluetooth.

Prima di tutto, Nintendo suggerisce di assicurarsi che non siano connessi più di due controller wireless contemporaneamente, inclusi i joy-con separati, per poi avviare il processo di accoppiamento dalle nostre cuffie.

È disponibile un nuovo aggiornamento per #NintendoSwitch, che introduce la possibilità di utilizzare dispositivi audio Bluetooth. Per maggiori informazioni, incluse alcune limitazioni, visita la pagina del Servizio al consumatore: https://t.co/bcjZiMRTA1 pic.twitter.com/bwhtazyRHO — Nintendo Italia (@NintendoItalia) September 15, 2021

A quel punto, i giocatori potranno dirigersi nel menù di sistema di Nintendo Switch alla voce relativa alle impostazioni per poi selezionare Audio Bluetooth: dopo circa 10 secondi la console dovrebbe essere in grado di riconoscere il vostro dispositivo.

Un ulteriore nota importante è che non sarà possibile collegare più di due controller wireless insieme alle cuffie Bluetooth, dunque assicuratevi di non avere bisogno più di due joy-con durante la vostra sessione.

Non si tratta però dell’unica novità introdotta dall’update 13.0.0: se sarete in possesso di una Dock dotata di un ingresso LAN, ovvero la versione inclusa con il modello OLED, sarete in grado di aggiornarne il software.

Inoltre, è stata migliorata la funzionalità per la calibrazione degli analogici ed è stata aggiunta una nuova impostazione per la modalità riposo: se lo desidererete, potrete fare in modo che la console non mantenga una connessione internet attiva, facendo dunque in modo che si colleghi più saltuariamente.

In aggiunta, adesso sarà possibile visualizzare attraverso le impostazioni internet se la vostra console è attualmente connessa a una reta 2.4 GHz oppure 5 GHz.

L’aggiornamento 12.0.0 aveva già anticipato la possibilità di aggiornare la dock: la feature nascosta era stata scoperta in un ulteriore datamine.

Per un’eventuale modifica dell’interfaccia utente bisognerà invece ancora aspettare: in attesa che ne arrivi una ufficiale, un fan ha già creato la sua versione personalizzata più moderna.

Per il momento non è stato invece ancora confermato ufficialmente l’arrivo dei giochi Game Boy su Nintendo Switch Online, anche se secondo alcune fonti affidabili il loro annuncio sarebbe imminente.