PS2, un fan scopre un segreto sul celebre menu di avvio della console

L’epoca PS2 è rimasta nel cuore di tutti i fan di PlayStation, sia per i giochi ma soprattutto per l’innovazione portata dalla console nipponica.

Scavando nei ricordi c’è chi ha recuperato lo stile originale delle custodie dei giochi PS2, che erano molto diverse da quelle che abbiamo visto noi.

E per quelli che proprio non riescono a staccarsi dall’idea di PS2, sappiate che ne esiste una versione portatile. Fatta a mano, ovviamente.

Le console spesso nascondono dei piccoli, o grandi, segreti al loro interno. A volte letteralmente con scritte, loghi, o altri particolari che vengono nascosti dai progettisti.

In generale gli sviluppatori si divertono a nascondere easter egg dentro le console, sia nell’hardware che nel software.

PS2 non fa eccezione, come ha potuto testimoniare un fan su Twitter, che ha scoperto un segreto nel celebre menù di avvio della console.

Questo, per intenderci:

Forse sarete già a conoscenza del segreto di cui parliamo, e che è proprio all’interno di questi pochissimi secondi iniziali: cosa sono quei blocchi grigi?

Beh, forse non lo sapevate, ma rappresentano i dati di salvataggio all’interno delle memory card.

i just now learned that those blocks, or "towers", in the PS2 startup screen represent how many game save files are on your memory card, and the height of each one is determined by how much time you put into that specific game

holy shit

— Anthony (@KirbyCheatFurby) May 10, 2022