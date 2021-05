PS2, il DualShock 2 diventa un gioiello (ma qualcosa non torna)

La “febbre” di PlayStation aumenta di pari passo con la difficoltà di aggiudicarsi una PS5. Nel mentre c’è chi, per affetto, nostalgia o semplice passione, si è fatto costruire un vero e proprio gioiello a tema PS2.

Come avrete capito, non si tratta di un DualSense, ma di un DualShock 2, fedele compagno di PS2 nel lontano 2000.

Sappiamo che i videogiocatori “moderni” hanno modo di modificare il nuovo controller di Sony grazie a una mod amatoriale che permette di aggiungere un nuovo tasto nel tentativo di facilitarsi la vita durante le sparatorie più frenetiche.

Lo stesso DualSense ha ricevuto un “misterioso” aggiornamento solo qualche settimana fa, privo di spiegazioni su quanti e quali fossero i cambiamenti apportati.

spent most of the day talking to a few 1st round picks about their fits for the day, but nothing impressed more than Patrick Surtain II’s (@PatSurtainll) “PS2” chain that Leo Frost (@itcoststofrost) made for him pic.twitter.com/N1DYpKwKsE

— Tyler R. Tynes (@TylerRickyTynes) April 29, 2021