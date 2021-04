Gran Turismo diventa uno sport olimpico

Gli appassionati di eSport, in particolare di baseball e automobilismo, saranno lieti di sapere che Gran Turismo e eBaseball Powerful Pro Baseball 2020 entreranno a far parte delle Olympic Virtual Series, diventando a tutti gli effetti degli sport olimpici.

Si tratta di un’apposita categoria inaugurata dal Comitato Olimpico Internazionale, che vedrà al suo interno delle discipline rigorosamente reali, ognuna delle quali verrà supportata da un game publisher. Nello specifico si tratta di automobilismo, baseball, ciclismo e regata.

In seguito all’arrivo di MLB The Show 21, il primo titolo di PlayStation Studios pubblicato su piattaforma Microsoft dopo l’esclusività storica della serie per console Sony, l’interesse del pubblico e delle istituzioni per gli eSport sembra continuare con questa sorprendente iniziativa.

Si tratta di una buona notizia anche sul fronte Konami. Il publisher giapponese è stato protagonista di un anno da record per quanto riguarda i profitti, principalmente grazie a un titolo che ha spopolato sul mercato giapponese, e non potrà che gioire di questa nuova “vittoria”.

La lieta notizia “olimpionica” arriva direttamente dalle pagine di IGN.com, dove viene evidenziato che la World Baseball Softball Confedereation (WBSC) sta lavorando fianco a fianco con Konami per fare in modo che gli atleti si confrontino proprio sul suo gioco dedicato al mondo del baseball, molto popolare in Giappone su Nintendo Switch.

In merito alle altre discipline, i ciclisti digitali si sfideranno giocando a Zwift, un MMO ciclistico basato sull’uso di un device a forma di bicicletta, e gli skipper tramite Virtual Regatta.

Per quanto riguarda i piloti, invece, ad aggiudicarsi l’ambita scelta è stato proprio il titolo di Polyphony Digital, Gran Turismo. Si tratta di un riconoscimento che conferisce ulteriore lustro al simulatore automobilistico, in attesa di nuove notizie su Gran Turismo 7.

Thomas Bach, presidente del comitato olimpico internazionale, ha commentato l’iniziativa come segue:

«Olympic Virtual Series è un’innovativa esperienza digitale che ci consente di coinvolgere direttamente un nuovo tipo di pubblico nell’ambito degli sport virtuali. La creazione di questo nuovo progetto è in linea con l’Agenda Olimpica 2020+5 e con la strategia digitale del Comitato Olimpico Internazionale».

Insomma, si tratta di buone notizie soprattutto per tutti i fan che attendono di avere aggiornamenti sulla prosecuzione della serie di Gran Turismo.

Stando a quanto affermato recentemente da Kazunori Yamauchi, le intenzioni sono quelle di realizzare un titolo che ambisca a essere “più reale della realtà“.

Ma c’è ancora da aspettare: Sony ha infatti recentemente rinviato l’uscita del titolo dal 2021 a un generico 2022, anche a causa della pandemia di COVID-19 che avrebbe rallentato i lavori del team.

I fan di Konami, che da tempo attendono delle novità per quanto riguarda le sue IP più rilevanti (vedi Silent Hill e Castlevania) reagiranno forse in modo più tiepido alla notizia, ma possono comunque ben sperare.

La software house giapponese starebbe infatti discutendo con Sony del ritorno di un grande franchise che farebbe felici i videogiocatori più affezionati.

Anche sul fronte Metal Gear Solid sembra che qualcosa si stia muovendo: dopo le vochi che si sono inseguite nei giorni scorsi, tra tweet, interventi di doppiatori ufficiali e voci di possibili ritorni, un video pubblicato su Twitter riaccenderebbe le speranze dei fan di Solid Snake.