PS Vita, niente nuovi giochi da agosto (ma c’è una sorpresa)

Dopo aver annunciato la chiusura degli store di PS3, PSP e PS Vita, Sony è tornata sui suoi passi, effettuando un vero e proprio dietrofront (ma non per quanto riguarda PSP, con una deadline fissata per il 2 luglio 2021).

La decisione iniziale dell’azienda aveva portato con sé un gran numero di critiche da parte dei fan, comprensibilmente preoccupati di perdere alcuni giochi importanti, come il capostipite della saga di Silent Hill ancora acquistabile su PlayStation Store.

Anche i prezzi dei giochi PS3 in versione retail avevano subito una notevole impennata, dovuta al timore di non poterli più giocare in formato digitale.

Sembra che le software house al lavoro su prodotti destinati alle console old-gen di Sony non fossero state avvisate per tempo, scelta che ha causato qualche inevitabile malcontento.

Adesso, Sony ha ulteriormente aggiustato il tiro, come riportato in un post sulla pagina Twitter dello sviluppatore Sometimes You (via ResetEra).

Sembra che il colosso nipponico abbia deciso di confermare il periodo di deadline originale su PlayStation Store (inizialmente deciso per il 27 agosto) ma solo per quanto riguarda la pubblicazione di nuovi titoli.

Lo stesso sviluppatore ha comunicato la notizia come segue:

Sad news – it seems that the old deadlines for new digital releases on PSVita are still valid. That is, the store will continue to work for customers, but the games will stop coming out this summer😞 #VitaIsland #Vita2021

— Sometimes You 🎮📺🕹️ (@Pinkerator) May 6, 2021