PS Store svela la nuova offerta settimanale: un’esclusiva PS5 recentissima

PS Store ha appena svelato la nuova offerta della settimana disponibile sul proprio negozio digitale per le console Sony: questa volta gli utenti avranno la possibilità di risparmiare su un’esclusiva PS5 appena uscita.

Si tratta di Deathloop, l’ambizioso titolo di Arkane Lyon pubblicato da Bethesda, ben accolto da critica e pubblico e rilasciato ufficialmente soltanto lo scorso mese.

Segnaliamo inoltre che per pochi giorni è possibile acquistare un abbonamento a PlayStation Now a prezzo stracciato, come parte della promozione per pubblicizzare il servizio.

Nella giornata odierna dovrebbe inoltre arrivare l’ufficialità dei nuovi giochi gratis di PlayStation Plus, che potrebbero essere già stati svelati da un leak.

Per chi non lo conoscesse, si tratta di uno sparatutto in soggettiva next-gen realizzato dagli autori di Dishonored, nel quale due assassini sono intrappolati in un loop temporale: l’unico modo di sfuggire è riuscire a eliminare otto bersagli chiave prima che il giorno ricominci.

Deathloop è disponibile esclusivamente su PS5 per il mercato console ed è stato disegnato appositamente per sfruttare pienamente il nuovo hardware e le feature più apprezzate, come feedback aptico e grilletti adattivi.

Grazie alla nuova offerta settimanale di PS Store, gli utenti potranno acquistare l’ultima produzione di Bethesda con uno sconto del 34%, valido sia per l’edizione standard che per la versione Deluxe del titolo.

L’edizione Deluxe, oltre al gioco base, include anche i seguenti contenuti aggiuntivi per il titolo:

• Arma unica: Transtar Scavafossi (esclusiva PS5)

• Arma unica: Tribunale Uguaglianza

• Arma unica: Cannone .44 carati

• Skin personaggio: Colt “Guastafeste”

• Skin personaggio: Julianna “Tiratrice”

• Due piastrine (benefici equipaggiabili)

• Brani selezionati dalla colonna sonora originale

Di seguito troverete i link alle pagine ufficiali di Deathloop su PlayStation Store, dove potrete consultare dettagliatamente le offerte e scegliere la vostra versione preferita:

La nuova offerta settimanale di PlayStation Store terminerà ufficialmente giovedì 4 novembre: a partire dal 3 novembre sarà invece già possibile accedere alla nuova promozione che il negozio digitale riserverà agli utenti.

L’ultima promozione della settimana è stata dedicata ad un grande big sportivo, che rimarrà ancora in sconto solo fino a oggi.

Nel negozio digitale di PlayStation potrete inoltre ancora approfittare degli sconti di Halloween, per celebrare l’imminente festa in arrivo con giochi da paura.

PlayStation Store si è inoltre recentemente aggiornato su PS5: adesso è disponibile una feature che rende la navigazione dei nuovi giochi molto più semplice.