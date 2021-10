PlayStation Store si aggiorna su PS5: ecco che cosa cambia

Sony non ha mai nascosto la propria intenzione di continuare a migliorare PS5: a giudicare dall’ultima novità, sembra che gli aggiornamenti non riguardassero soltanto l’hardware next-gen, ma anche il PlayStation Store.

Il negozio digitale di Sony si è infatti aggiornato con una feature molto utile, che permetterà di individuare molto più facilmente i videogiochi più recenti, da scaricare e giocare con il controller DualSense tenuto saldamente in mano.

PlayStation Store è ormai diventato un punto di riferimento per gli utenti, che hanno la possibilità di risparmiare ogni giorno cifre importanti grazie a tante promozioni: l’ultima di queste include sconti sui giochi DC e sta per terminare.

Uno degli appuntamenti più attesi è inoltre quello con gli sconti settimanali: questa volta la promozione è interamente dedicata ad un big in cooperativa.

A segnalare l’ultima feature introdotta è stato Shuhei Yoshida, ex presidente di PlayStation Studios (via Push Square), che su Twitter ha voluto condividere uno screenshot e spiegare nel dettaglio che cosa è cambiato.

Nella versione di PlayStation Store disponibile su PS5 fino ad oggi era infatti molto difficile riuscire a tenere conto delle ultime release videoludiche, dato che non erano immediatamente accessibili nel negozio digitale.

Le cose sono però cambiate: adesso avviando PlayStation Store sarà possibile trovare immediatamente in cima alla pagina la sezione dedicata ai nuovi giochi, così gli utenti non potranno perdersi nemmeno un’uscita.

PS Store on PS5 now has "New Game" strand on top page, making it super easy to find newly released games :D #PS5Share pic.twitter.com/Y5ChPxfG6Z

— Shuhei Yoshida (@yosp) October 16, 2021