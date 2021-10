PlayStation Now è in forte sconto su PS Store, ma solo per pochi giorni

Per un periodo limitato, Sony ha deciso di inaugurare una nuova iniziativa per promuovere l’abbonamento PlayStation Now, proponendolo in forte sconto su PS Store.

Gli utenti che non sono ancora iscritti al servizio avranno dunque la possibilità di iscriversi a PlayStation Now per 12 mesi alla metà del prezzo, grazie ad un fortissimo sconto del 50%.

Abbonandovi avrete l’opportunità di poter provare GTA III The Definitive Edition fin dal giorno del lancio: il titolo sarà infatti parte del servizio in abbonamento separatamente dalla trilogia.

Ma non solo: tra gli ultimi giochi aggiunti al servizio è disponibile anche un grandissimo capolavoro in esclusiva su console PlayStation.

PlayStation Now offre l’opportunità di usufruire di un crescente catalogo di giochi per il download o via streaming su PS4, PS5 e PC, con tantissime esclusive e titoli third party tra i più amati della console.

Al fine di pubblicizzare l’abbonamento, approfittando dell’imminente festa di Halloween in arrivo, Sony ha dunque deciso di garantire a tutti gli utenti su PlayStation Store la possibilità di iscriversi al servizio a soli 29,99€ per 12 mesi, contro i 59,99€ normalmente proposti.

Un’offerta dunque sicuramente imperdibile per tutti gli appassionati del mondo PlayStation, anche perché rimarrà disponibile soltanto per pochi giorni.

Per poter accedere a questa promozione, dovrete innanzitutto assicurarvi di non essere attualmente iscritti al servizio: se rispetterete i requisiti, non dovrete fare altro che dirigervi al seguente indirizzo e procedere all’acquisto.

Una volta terminati i primi 12 mesi, l’abbonamento si rinnoverà automaticamente al prezzo standard di 59,99€, a meno che voi non decidiate di interrompere la vostra iscrizione.

Suggeriamo agli utenti interessati dunque di affrettarsi per accedere a questa promozione: l’offerta resterà valida soltanto fino al 31 ottobre 2021.

Vi ricordiamo inoltre che fino al mese di gennaio sarà aggiunto ogni mese un capitolo di Final Fantasy, giocabili naturalmente sia in download che via streaming.

Il classico Final Fantasy VII è stato il primo a essere reso disponibile: potrete dunque riscoprire uno dei migliori JRPG della storia.

Al momento non sono invece disponibili in streaming i giochi PS5, ma un brevetto potrebbe avere anticipato il loro imminente arrivo.