PlayStation Store svela la nuova offerta della settimana: è un big sportivo

PlayStation Store ha appena svelato la nuova offerta della settimana, che potrà già essere sfruttata da tutti gli utenti: questa volta sarà possibile ottenere con un forte sconto un grande big sportivo.

Si tratta di NBA 2K22, l’ultimo capitolo della simulazione del basket più giocata e apprezzata in tutto il mondo, disponibile in offerta per le versioni PS4 e PS5.

La nuova offerta sostituirà dunque la promozione su un big multiplayer in forte sconto, che resterà disponibile soltanto per poche ore.

Oggi inoltre è l’ultimo giorno a vostra disposizione per approfittare degli sconti sulle gemme nascoste, composti da grandi titoli che non bisogna lasciarsi sfuggire.

L’ultimo capitolo della serie ha cambiato completamente la difesa delle squadre, offrendo dunque un approccio tattico mai visto prima per il franchise dedicato al gioco del basket.

I giocatori di NBA 2K22 potranno inoltre divertirsi ad affrontare giocatori e squadre reali dei campionati più importanti della competizione, costruendo perfino la propria squadra da sogno grazie a MyTEAM e vivendo un viaggio personale nella modalità carriera.

L’offerta settimanale di PlayStation Store offrirà la possibilità di ottenere la versione PS4 o PS5 con uno sconto del 30%: alternativamente, gli utenti potranno acquistare l’edizione del 75° anniversario al 20% in meno, che include entrambe le versioni.

Quest’edizione speciale di NBA 2K22 include inoltre diversi contenuti aggiuntivi che consentiranno di avere un grande vantaggio nella modalità MyTEAM, così da iniziare a costruire subito il proprio dream team.

Di seguito riepilogheremo dunque tutte le offerte dedicate a NBA 2K22, con i relativi link per procedere alle relative offerte:

Vi ricordiamo che la nuova offerta della settimana terminerà il 28 ottobre 2021: a partire dal prossimo mercoledì sarà invece svelata la nuova promozione, che sostituirà quella attualmente in corso.

Se siete alla ricerca di ulteriori giochi a prezzo ridotto, segnaliamo che sempre fino al 28 ottobre potrete acquistare tantissimi grandi titoli a meno di 20 euro.

Nel caso non fossero sufficienti, dovreste dare un’occhiata anche ai saldi su grandi franchise come Assassin’s Creed e Resident Evil.

PlayStation Store si è inoltre recentemente aggiornato su PS5, introducendo un cambiamento che renderà la navigazione molto più semplice.