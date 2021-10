PlayStation Store, sconti “da paura” per Halloween: ci sono grandi horror

Mancano ormai pochi giorni per il festeggiamento di Halloween, la festa più spaventosa dell’anno: per celebrare l’occasione, PlayStation Store ha deciso di inaugurare una serie di sconti interamente a tema.

Le nuove offerte saranno dunque l’occasione ideale per risparmiare su alcuni dei più grandi titoli horror, come Resident Evil Village, e di tanti altri videogiochi comunque in linea con la festa di Halloween.

Si tratta dunque di una ulteriore promozione aggiunta su PlayStation Store, dopo che il negozio digitale di Sony aveva già svelato la nuova offerta settimanale dedicata ad un big sportivo.

Il titolo sostituirà l’offerta della settimana dedicata ad un grande gioco multiplayer, con i relativi sconti che dureranno ancora fino ad oggi.

Trattandosi di una svendita a tinte horror, non possono certamente mancare i giochi del franchise Resident Evil, gli amati survival horror realizzati da Capcom.

Per esempio, potrete acquistare Resident Evil Village per PS4 e PS5 con il 43% di sconto, o acquistare il remake di Resident Evil 2 con un generoso 60% in meno.

Rimanendo in tema con il genere, si potranno anche acquistare con un imperdibile 80% di sconto entrambi i capitoli di Outlast, o recuperare The Medium con il 25% in meno rispetto al prezzo originale.

Gli horror non sono però gli unici generi ad essere protagonisti di queste grandi svendite: altri titoli «da paura» da non lasciarsi sfuggire sono Doom Eternal, Diablo Prime Evil Collection, Biomutant e Hollow Knight, solo per citarne alcuni.

Elencarvi tutte le promozioni disponibili su PlayStation Store sarebbe un’impresa davvero ardua, dunque di seguito troverete una nostra piccola selezione dei videogiochi da tenere d’occhio:

Resident Evil Village PS4 & PS5

Resident Evil 2

Outlast



Outlast 2

The Medium

Doom Eternal Edizione Deluxe

Diablo Prime Evil Collection

Hollow Knight: Edizione Cuore di Vuoto

The Walking Dead: The Telltale Definitive Series

DayZ

Biomutant

Friday the 13th: The Game

Scarlet Nexus Deluxe Edition PS4 & PS5

Little Nightmares II Deluxe Edition PS4 & PS5

Dead by Daylight: Ultimate Edition PS4 & PS5

Devil May Cry 5 + Vergil

Potete consultare tutte le offerte dedicate alla festa di Halloween dirigendovi al seguente indirizzo e scorrendo le diverse pagine del PlayStation Store, così avrete la possibilità di non perdervi nemmeno uno sconto.

Vi ricordiamo che tutti gli sconti di Halloween termineranno il 4 novembre 2021: significa che avrete due settimane di tempo a vostra disposizione per approfittare di queste offerte.

Curiosamente, il franchise survival horror di Capcom era già una delle serie protagoniste delle ultime offerte, che resteranno disponibili ancora per una settimana.

Se volete approfittare della festa di Halloween per risparmiare cifre ancora più importanti, vi ricordiamo che avete ancora una settimana di tempo per acquistare grandi giochi a meno di 20 euro.

L’edizione PS5 di PlayStation Store si è inoltre recentemente aggiornata, rendendo molto più facile la navigazione e la ricerca degli ultimi giochi lanciati sulla console.