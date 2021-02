PS Plus, disponibili i giochi di febbraio: riscattateli qui (anche senza PS5)

Dopo l’accesso anticipato di qualche ora su Destruction AllStars, ecco che tutti i giochi inclusi su PS Plus a febbraio sono finalmente disponibili.

I titoli compresi nell’abbonamento sono Control Ultimate Edition, Concrete Genie e appunto la nuova uscita in esclusiva per PS5 sulla scia di Destruction Derby (e Rocket League).

Qui trovate i link per il riscatto su PlayStation Store in versione web, ma se preferite potete avviare la vostra PS4 o PS5 ed effettuare “l’acquisto” da lì.

La sola eccezione è costituita da Destruction AllStars: se non avete una PS5 potete già riscattarlo ma soltanto tramite la versione web del negozio, in modo da ritrovarlo disponibile in libreria non appena avrete preso la console next-gen.

Questa la lista dei titoli inclusi su PS Plus a febbraio con i relativi link:

Control, in tutte le sue edizioni, e Concrete Genie saranno riscattabili da oggi fino al prossimo 5 marzo, mentre Destruction AllStars resterà gratuito per due mesi fino ad aprile.

Quanto al titolo di Remedy, vi consigliamo caldamente di consultare la nostra analisi dell’edizione next-gen per PS5, che comprende un video confronto tra PS4 e le diverse modalità della nuova console.

Per Concrete Genie, invece, parliamo di un’esclusiva PlayStation dal grande cuore ma dalle dimensioni ridotte rispetto agli altri titoli del catalogo Sony: date un’occhiata alla nostra recensione per saperne di più.

Infine, su Destruction AllStars vi rimandiamo a domani, quando avremo le prime impressioni dal gioco di Lucid pronte per voi.