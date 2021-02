PlayStation Plus, l’esclusiva PS5 Destruction AllStars è disponibile ora

L’esclusiva PS5 Destruction AllStars è ora disponibile per il download gratis per gli abbonati a PlayStation Plus.

Il gioco è un’erede spirituale di Destruction Derby realizzato dal team di sviluppo di Liverpool Lucid Games per PlayStation Studios.

In origine, il titolo era programmato per un lancio a prezzo pieno all’uscita di PS5, salvo poi venire slittato a febbraio con un arrivo fin dal day one su PlayStation Plus.

Per scoprire le modalità di Destruction AllStars e come funziona questo assalto di Sony a Rocket League, potete dare un’occhiata qui.

Diversamente dagli altri prodotti allegati all’abbonamento al Plus, questo rimarrà disponibile per due mesi, fino all’inizio di aprile.

Per il momento, si tratta del solo gioco dei tre programmati per PS Plus ad essere già stato lanciato, mentre bisognerà aspettare ancora qualche ora per gli altri due.

Le tre scelte del mese di febbraio sul servizio in abbonamento di Sony sono:

Destruction AllStars (PS5)

Control Ultimate Edition (PS5 e PS4)

Concrete Genie

Un mese che ha trovato l’approvazione dei giocatori, in particolare per il valore espresso dai tre titoli in termini sia ludici che puramente economici.

Per quanto riguarda l’action adventure di Remedy, trovate la nostra analisi di Control PS5 con tanto di video confronto tra le diverse modalità e PS4.