PlayStation Plus: i giochi PS5 sono riscattabili anche senza console

PlayStation Plus si sta preparando ad ospitare una nuova ondata di titoli proveniente dalla fiammante PS5.

La console sarà disponibile dal 19 novembre in Europa ma non tutti i giocatori potrebbero essere interessati, o riusciranno, a prenderla subito.

Questo poteva significare che tanti avrebbero rischiato di perdersi i titoli inseriti su PlayStation Plus per la console next-gen.

Invece, come confermato dal sito ufficiale PlayStation, gli utenti avranno la possibilità di riscattare i giochi PS5 anche senza avere ancora una PS5, e trovarli sul proprio account una volta che l’avranno acquistata.

La conferma è arrivata nella pagina di PlayStation Plus, dove vengono mostrati i titoli in arrivo questo mese sul servizio in abbonamento.

«Non possedete ancora una PS5? Aggiungete Bugsnax alla vostra libreria di giochi e sarà salvato fintanto che sarete membri PS Plus», si legge a chiare lettere nella pagina.

Ciò vuol dire che il procedimento di riscatto funzionerà esattamente com’è stato su PS4 finora, e potrà essere completato sia sul PlayStation Store che tramite la nuova PlayStation App.

Nel caso in cui doveste interrompere l’abbonamento per poi riattivarlo in un secondo momento, i prodotti riscattati saranno ancora lì per voi.

Questo mese, gli abbonati possono trovare fin da subito altri due titoli su PlayStation Plus, sebbene siano entrambi della generazione corrente.

Bugsnax sarà invece inserito nel pool dei giochi disponibili soltanto al lancio di PlayStation 5, a questo punto, che l’abbiate o meno in casa.

Su PS5, gli abbonati avranno anche accesso fin dal day one ad una collezione di giochi dell’era PlayStation 4 senza costi aggiuntivi.