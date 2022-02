Prime Gaming, sono disponibili i giochi gratis di febbraio 2022

Amazon Prime Gaming ha deciso, durante la giornata di oggi, di riservare ai propri abbonati ben 5 giochi gratis per il mese di febbraio da poco iniziato.

Il servizio collegato alla piattaforma Twitch lo scorso mese ci ha dato modo di giocare gratis a Star Wars Jedi Fallen Order, sebbene anche questo mese si tratta di titoli altrettanto interessanti.

I giocatori erano già stati avvisati delle novità in dirittura d’arrivo, tanto che ora potranno metterci sopra le mani senza troppi problemi.

Quindi, dopo i giochi di gennaio, è ora il turno delle novità disponibili a partire dalla giornata di oggi, 1 febbraio, per tutti gli abbonati.

I giochi scaricabili senza costi aggiunti sono infatti cinque, tra cui spiccano sicuramente Stellaris, strategico fantascientifico sviluppato dal team Paradox, uscito nell’ormai abbastanza lontano 2016.

Da non sottovalutare anche il roguelike gestionale As Far As The Eye, oltre al survival Ashwalkers: A Survival Journey.

Chiudono il quadro di questo febbraio 2022 lo sparattutto a tema zombie Double Kick Heroes, e il titolo sportivo Golazo Soccer League.

Stellaris (riscattabile via GOG)

As Far As The Eye

Ashwalkers: A Survival Journey

Double Kick Heroes

Golazo Soccer League

Per fare vostri questi giochi gratis dovrete assicurarvi di essere iscritti ad Amazon Prime, per poi procedere a questo indirizzo, effettuare il login e scorrere in basso fino alla sezione «Giochi con Prime»: solo a quel punto non vi resterà altro da fare che riscattare i vostri giochi preferiti e divertirvi.

Oggi è del resto una gran giornata per i giocatori affamati di titoli gratis, visto che sono stati confermati i 10 giochi che approderanno questo mese su Xbox Game Pass.

Ma non solo: sempre da ora sono disponibili anche i primi regali di febbraio offerti coi Games With Gold, davvero molto interessanti e per tutti i gusti.

Infine, per non farsi mancare niente, sono disponibili anche i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus per il mese in corso.