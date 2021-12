Prime Gaming: rivelati i primi giochi gratis di gennaio 2022

Dicembre 2021 sta ormai avviandosi alla fine e Amazon Prime Gaming ha deciso di riservare ai propri abbonati altri giochi gratis di un certo spessore durante il prossimo mese di gennaio 2022.

Se a dicembre hanno fatto capolino titoli come Need for Speed Hot Pursuit, oltre a Football Manager 2021 eTales of Monkey Island Complete Pack, l’inizio del prossimo anno promette scintille.

Del resto, la lista dei giochi gratis di dicembre di Amazon Prime Gaming è stata davvero corposa, al punto da lasciare sorpresi in postivo un gran numero di giocatori.

Ora, come riportato anche da GamePressure, Amazon avrebbe già scelto i prossimi titoli da offrire gratuitamente ai suoi fedeli abbonati.

Il sito austriaco PreisJaeger.at ha infatti riportato la lista dei primi 5 giochi previsti a gennaio su Prime Gaming: questi sono WRC 7, Two Point Hospital, Abandon Ship, In Other Waters e Paper Beast: Folded Edition.

Se il leak si rivelerà attendibile, tutti e cinque i titoli saranno disponibili per il dowload a partire da questo sabato, 1 gennaio 2022.

Ovviamente, alla lista dei titoli già resi noti, ne mancherebbero all’appello almeno altri quattro, ancora avvolti nel mistero.

Per fare vostri questi giochi gratis dovrete assicurarvi di essere iscritti ad Amazon Prime, per poi procedere a questo indirizzo, effettuare il login e scorrere in basso fino alla sezione «Giochi con Prime»: solo a quel punto non vi resterà altro da fare che riscattare i vostri giochi preferiti e divertirvi.

Parlando di giochi gratis, avete già avuto modo di sbirciare il tredicesimo gioco gratis di Natale di Epic Games Store, disponibile solamente fino a domani?

Ma non solo: anche GOG vi regala un nuovo gioco gratis, ma avete poco tempo, quindi fossimo in voi non ce lo faremmo scappare.