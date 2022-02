Xbox Game Pass, confermati i 10 giochi gratis di febbraio

Dopo un’anticipazione nelle scorse ore, i nuovi giochi gratis di Xbox Game Pass per il mese di febbraio sono stati confermati dalla Casa di Redmond.

Xbox Game Pass Ultimate è ormai diventato imperdibile per ogni giocatore che si rispetti, grazie a un parco titoli davvero immenso.

L’indiscrezione arrivata dall’utente Billbill-Kun di Dealabs aveva però elencato nove titoli in arrivo a febbraio, a cui se n’è aggiunto un altro non segnalato in precedenza, Crossfire X, per un totale quindi di dieci giochi gratis.

Xbox ha quindi rilasciato la lista dei giochi gratuiti che arriveranno davvero a breve su Xbox Game Pass (via sito ufficiale).

Crossfire X sarà in ogni caso disponibile al Day One ma solo per la prima campagna single-player del gioco, ossia Operation: Catalyst, sviluppata in collaborazione con Remedy Entertainment.

La descrizione ufficiale del gioco recita:

Prendi il controllo di un’unità Global Risk, mentre attraversano il territorio nemico per salvare il loro compagno di squadra catturato e scoprire gli oscuri segreti del gruppo mercenario Black List.

Poco sotto, quindi, la lista completa dei titoli Xbox Game Pass in uscita a breve:

Ark Survival Evolved – 14 febbraio

Dreamscaper – 3 febbraio

Infernax – 14 febbraio

Crossfire X – 10 febbraio

Skul: The Hero Slayer -10 febbraio

Edge of Eternity – 10 febbraio

Besiege (Game Preview) – 10 febbraio

The Last Kids on Earth and the Staff of Doom – 10 febbraio

Contrast – 3 febbraio

Telling Lies – 3 febbraio

Attendiamo quindi un paio di giorni prima di poter mettere le mani sui primi giochi del mese offerti a tutti i possessori di Game Pass.

Ricordiamo anche che Dreamscaper e Besiege erano già stati confermati ufficialmente nella line-up di febbraio ormai alcuni giorni fa.

Sempre parlando di giochi gratis, vi ricordiamo che da ora sono già disponibili i primi regali di febbraio offerti coi Games With Gold.

Infine, sono già online i nuovi sconti settimanali di Xbox Store, relativi ad alcune saghe di successo davvero molto interessanti.