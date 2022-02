Games With Gold, disponibili ora i primi giochi gratis Xbox di febbraio

Da oggi sono disponibili i primi giochi gratis di febbraio con Games With Gold, la promozione Xbox che premia gli utenti abbonati con tanti titoli scaricabili senza costi aggiuntivi.

L’offerta è riservata esclusivamente ai giocatori in possesso di un’iscrizione attiva a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate: ogni mese sarà possibile riscattare diversi titoli selezionati da Microsoft.

I primi due giochi annunciati per il mese di febbraio sono dunque disponibili già da adesso: tra questi c’è anche un big storico, che rappresenta certamente la punta di diamante della selezione del mese.

Come riportato da Game Rant, gli utenti possono iniziare da questo momento a riscattare e scaricare sulle proprie console Broken Sword 5 – La Maledizione del Serpente e Hydrophobia.

Broken Sword 5 è il quinto capitolo della popolare saga di punta e clicca: il titolo di Revolution Software vi farà svelare una sanguinosa cospirazione, mentre seguirete le tracce di un dipinto rubato in un’avventura con puzzle da risolvere.

Hydrophobia è invece un’avventura survival in terza persona uscita originariamente su Xbox 360 e pubblicata da Microsoft Studios, ma giocabile anche sulle console di ultima generazione grazie alla retrocompatibilità: i terroristi hanno assunto il controllo di una città galleggiante e la nostra protagonista dovrà superare i suoi ricordi dell’infanzia e usare tutte le sue abilità da ingegnere di sistema.

Non dovrete fare altro che cliccare sui seguenti link per poter iniziare a scaricare gratis i nuovi giochi di Games With Gold, naturalmente dopo esservi assicurati di essere attualmente iscritti a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate:

Ricordiamo che avete tempo fino al 28 febbraio per poter riscattare Broken Sword 5, mentre Hydrophobia sarà rimosso dalla selezione a partire dal 15 febbraio.

A proposito di giochi gratis, anche PlayStation Now ha svelato quali saranno i prossimi titoli in regalo sul servizio in abbonamento.

Per quanto riguarda invece PlayStation Plus, a partire da domani potrete iniziare a scaricare i nuovi giochi gratis di febbraio: significa che questo è l’ultimo giorno a disposizione per riscattare i regali del mese precedente.