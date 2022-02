PlayStation Plus, disponibili ora i giochi gratis di febbraio

PlayStation Plus ha appena reso disponibili i nuovi giochi gratis di febbraio, inaugurando ufficialmente il nuovo mese con le ultime gradite sorprese per gli abbonati.

Gli utenti in possesso di un’iscrizione attiva a PlayStation Plus potranno dunque iniziare fin da subito a riscattare e scaricare senza alcun costo aggiuntivo le ultime selezioni gratuite di Sony.

Questo significa che i giochi di gennaio non sono più disponibili: la precedente line-up di giochi in regalo è stata molto interessante grazie anche all’inclusione di Persona 5 Strikers.

Anche questo mese ci saranno a disposizione tre nuovi giochi in regalo, ma alcuni utenti avranno la possibilità di riscattare un gioco gratis aggiuntivo: sfortunatamente, la promozione non è però valida per l’Italia.

I nuovi giochi gratis di PlayStation Plus che potrete scaricare da questo momento sono EA Sports UFC 4, Planet Coaster Edizione Console e Assalto alla Rocca del Drago di Tiny Tina: Un’avventura unica in Wonderlands.

UFC 4 è l’ultimo capitolo ispirato ai popolari combattimenti di arti marziali miste: in questa grande produzione i giocatori avranno la possibilità di creare il proprio combattente, potendolo personalizzare in base ai combattimenti vinti e al suo stesso stile di lotta.

Planet Coaster è invece il gioco scelto appositamente per gli utenti PS5: si tratta dell’edizione console del popolarissimo titolo che consente di creare il proprio parco dei divertimenti definitivo.

Infine, Assalto alla Rocca del Drago di Tiny Tina è un’avventura fantasy tratta dall’universo di Borderlands: i giocatori dovranno sconfiggere draghi, golem e scheletri e cercare di conquistare il bottino magico.

Potete iniziare a scaricare subito i nuovi giochi gratuiti di PlayStation Plus: di seguito troverete i link ufficiali per poter riscattare via web i nuovi regali, così da poterli aggiungere al vostro account anche se non siete ancora in possesso di PS5.

Vi ricordiamo che i nuovi giochi gratis saranno disponibili per il solo mese di febbraio: a partire dall’1 marzo sarà infatti disponibile una nuova line-up di titoli in regalo.

Nel frattempo, segnaliamo che Sony ha anche annunciato un’acquisizione molto importante: Bungie è entrata ufficialmente a far parte dei PlayStation Studios.