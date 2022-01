Amazon Prime Gaming vi regala ben 5 giochi gratis a febbraio

Le tradizioni non sarebbero tali se non fossero rispettate, perciò Amazon Prime Gaming ha deciso di riservare ai propri abbonati altri 5 giochi gratis a partire da febbraio.

Un servizio, legato alla piattaforma Twitch, che lo scorso mese ci ha dato la possibilità di giocare gratis a Star Wars Jedi Fallen Order, un regalo graditissimo.

Proprio qualche giorno fa è stato confermato anche l’attesissimo sequel, insieme ad altri due titoli di Star Wars in sviluppo presso Respawn.

Nel frattempo avete ancora qualche giorno per riscattare i giochi gratuiti di gennaio di Amazon Prime Gaming, di cui vi abbiamo parlato qualche settimana fa.

Bando alle ciance, ecco la lista completa dei giochi gratis che potrete riscattare attraverso Amazon Prime Gaming dal mese di febbraio:

Stellaris

As Far As The Eye

Ashwalkers: A Survival Journey

Double Kick Heroes

Golazo Soccer League

Una lista molto interessante come potete vedere, che contiene al suo interno delle chicche niente male.

Stellaris è uno strategico fantascientifico sviluppato da Paradox, uscito originariamente nel 2016. Un titolo in cui sarà necessario creare un impero galattico scoprendo nuovi pianeti, interagendo con diverse specie ostili, oppure amichevoli, e comandando una varietà di navi in una flotta in continua espansioni.

Molto interessanti anche il roguelike gestionale As Far As The Eye, il survival Ashwalkers: A Survival Journey, lo sparattutto con gli zombie Double Kick Heroes, e lo sportivo Golazo Soccer League.

Oltre a poter riscattare questi giochi gratuitamente dal 1 febbraio, vi ricordiamo che nel caso abbiate un abbonamento Amazon Prime potrete riscattare degli oggetti in-game offerti da Prime Gaming. Per questo mese ci sono anche contenuti su Rainbow Six Extraction.

Titolo che potete ancora recuperare, non prima di aver letto la nostra recensione per sapere se è l’esperienza multiplayer che fa per voi.

Anche Sony ha annunciato i suoi giochi gratis di febbraio, ovviamente quelli di PlayStation Plus disponibili per gli abbonati.

E Xbox ha già annunciato i nuovi titoli gratis per febbraio, dei giochi davvero niente male.