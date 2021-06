Prime Day 2021: le migliori offerte sui cartoni animati

È finalmente arrivato l’agognato Prime Day e ci sono davvero una valanga di promozioni imperdibili che abbiamo deciso di sottolineare per voi, per evidenziare gli sconti da tenere d’occhio su videogiochi ed elettronica che non dovreste proprio perdere. Il 21 e il 22 giugno sono infatti i giorni dedicati agli sconti speciali per gli abbonati ad Amazon Prime, tra cui anche tantissime offerte dedicate ai cartoni animati. Quale momento migliore per goderseli insieme ai propri bambini che le vacanze estive?

Come anticipato, l’accesso a queste offerte richiede di essere abbonati all’esclusivo servizio Amazon Prime: per questo motivo vi raccomandiamo di abbonarvi prima che le offerte scadano. Oltretutto, se non siete mai stati abbonati ad Amazon Prime prima, i primi 30 giorni sono gratuiti!

Il Prime Day va avanti senza sosta, e come sempre si possono trovare un gran numero di offerte imperdibili su videogiochi ed accessori per console e PC, ma non solo! Infatti, sino al termine della giornata odierna, tantissimi sconti aspettano gli abbonati al servizio Amazon Prime sui migliori cartoni animati.

Mettiamo subito in evidenza un grande classico: grazie al Prime Day, infatti, potete vivere le avventure di Cars, il film Pixar del 2016, risparmiando sensibilmente sul prezzo originale: il film d’animazione in Blu-Ray è infatti proposto a solamente 8,49€, con un risparmio del 47% sul prezzo abituale. Se non è il vostro stile e preferite qualcosa di più recente, lasciatevi rapire da Coco: il premiatissimo film d’animazione Pixar, da vedere con tutta la famiglia, si porta a casa con 7,81€ durante Prime Day, con un risparmio del 40%.

Se cercate invece dei grandi classici, non mancano nemmeno quelli: Bambi, il cartone animato che ha segnato una generazione, è disponibile per Prime Day a soli 8,36€, con uno sconto del 51% sul suo DVD, mentre l’originale ed eterno Il Re Leone in Blu-Ray costa 8,49€, con uno sconto del 55%.

Di seguito, la nostra selezione delle migliori offerte dell’Amazon Prime Day 2021 sui cartoni animati.

