Prime Day 2021: le migliori offerte sui prodotti hardware PC

Il Prime Day va avanti senza sosta, e come sempre si possono trovare un gran numero di offerte imperdibili su videogiochi ed accessori per console e PC, ma non solo! Infatti, sino al termine della giornata odierna, tantissimi sconti aspettano gli abbonati al servizio Amazon Prime su tanti prodotti hardware PC.

Come detto poc’anzi, l’accesso a queste offerte è esclusivamente riservato ai clienti Amazon Prime, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di sottoscrivere il vostro abbonamento prima della fine delle offerte, specie considerando che, qualora non siate mai stati abbonati Amazon Prime, i primi 30 giorni della promozione sono gratuiti!

Le offerte sull’hardware PC del Prime Day 2021 sono ideali per costruire una configurazione PC in grado di supportare tutti i videogiochi di prossima generazione. Per questo dovete tenere d’occhio la ram Crucial Ballistix MAX BLM2K16G44C19U4BL RGB da 32GB. Ideale per i fanatici dell’overclocking, supporta XMP 2.0 ed ha la possibilità di gestire manualmente i parametri sui tempi. È dotata di un diffusore di calore in alluminio estruso di alta qualità, ed un sensore di temperatura sui moduli DIMM progettato per monitorare i parametri termici per singere oltre le soglie prestazionali.

Se siete in cerca di una scheda madre ottima, invece, la ASUS ROG STRIX B550-E GAMING farà al caso vostro. La scheda ha il socket AMD AM4 perfetta per i processori Ryzen, e tutti i supporti per la migliore connettività di gioco possibile: PCIe 4.0, doppio M.2, USB 3.2 Gen 2 Type-C più uscita HDMI 2.1 e DisplayPort 1.2. Ha inoltre stadi di potenza accoppiati con connettore di alimentazione ProCool, induttanze in lega di alta qualità e condensatori durevoli. Per chi ama l’estetica c’è anche una personalizzazione senza pari: illuminazione RGB ASUS-esclusiva Aura Sync, inclusa l’intestazione Aura RGB e l’intestazione RGB indirizzabile Gen 2.

